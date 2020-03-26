اعرف عدوك.. ما الذي يميز الفيروس الجديد عن سابقيه من "عائلة كورونا"؟

خطوات بسيطة لكنها كفيلة بالوقاية من فيروس كورونا القاتل؛ الوباء الذي اجتاح قلاع العالم، وأودى بحياة الآلاف. تبدأ من معرفة خصائص الفيروس وما يميزه عن سابقيه.

واقع صحي مضطرب ومعقد، وغياب دواء للفيروس القاتل يزيد من تعقيدات الأوضاع في جميع أنحاء المعمورة، مما يجعل سلطات الدول المتضررة تعول على وعي الشعوب من أجل الالتزام بتدابير الوقاية، للنجاة من الإصابة بالوباء.

فيما يلي، خطوات بسيطة للوقاية تضمن تعاملا سليما مع الفيروس من خلال فهم طبيعته وطرق العدوى والفئات المستهدفة بشكل أكبر، وأخيرا الخطوات اللازمة للنجاة من شباكه.

اعرف عدوك

اعرف عدوك لتتمكن من مواجهته.. هذه إحدى أهم قواعد الحياة التي آن تطبيقها مع كورونا باعتباره عدوا للبشرية قاطبة.

يقول الدكتور أنور أبو جزر، وهو طبيب مختص في الأمراض الباطنية في تركيا "كما هو معروف، فإن فيروس كورونا الجديد أو ما يسمى بـ"كوفيد 19″ هو ثالث فيروس خطير ينتمي إلى عائلة كورونا انتقل من الحيوانات إلى الإنسان".

وأضاف أن الفيروس يستهدف الجهاز التنفسي بشكل مباشر، لكنه بعد الإصابة يؤثر على باقي أعضاء الجسم أيضاَ فيفتك بها إذا لم تتم مواجهته بشكل صحيح.

وعن طرق انتقاله بين البشر، أوضح الطبيب أسامة أبو زينة، أخصائي أمراض الجهاز التنفسي في تركيا، بالقول إن الفيروس ينتقل عبر رذاذ العطس أو رذاذ الكحة.

وتابع "رغم أن هذا الرذاذ له وزن يمنعه من البقاء عالقا في الهواء، لكنه يبقى حيا على الأسطح التي يسقط عليها، وبالتالي فإنه مع إبقاء مسافة بين الأفراد، تبقى ملامسة الأسطح الملوثة بالأيدي وسيلة أساسية لنقل الفيروس للجهاز التنفسي السليم من خلال ملامسة تلك اليد للوجه أو العين أو الأنف أو الفم".

وهو رأي أيده أبو جزر مشيرا إلى أن ما يميز فيروس كورونا الجديد عن سابقيه من فيروسات كورونا هو أنه سهل الانتشار وسريع العدوى، حيث أثبتت الأبحاث أن الفيروس يستطيع أن يبقى حيا على النقود والأقمشة لمدة أربع ساعات، وعلى الأسطح الكرتونية لمدة 24 ساعة، وعلى الأسطح المعدنية لمدة ثلاث أيام تقريبا، وتعتمد مدة بقائه حيا على درجة الحرارة والرطوبة وغيرها من العوامل البيئية المختلفة.

وأشار إلى أن من خصائص هذا الفيروس الخطير أن المصاب به يبدأ بالعدوى لغيره في مرحلة الحضانة قبل أن تظهر عليه أعراض المرض، بل يمكن أن تظهر أعراض خفيفة ويتماثل الشخص للشفاء دون تدخل طبي، لكنه يكون معديا في نفس الوقت.

الأكثر تضررا

الدكتور محمد أبو الشيخ، طبيب أسرة في تركيا، قال إن معظم الإصابات تتماثل للشفاء، ويبقى الخطر الحقيقي على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، مثل مرضى السكر والقلب والضغط والروماتيزم والسرطان ومن يعانون من ضعف في المناعة أو يتلقون أدوية تضعف المناعة مثل الكورتيزون أو العلاجات الكيميائية.

ولفت إلى أنه نادرا ما يؤثر الفيروس بشكل جدي على الأطفال أو المرضى أقل من سن الثلاثين عاما.

أسرار الوقاية

كيف نواجه كورونا القاتل ونحمي أنفسنا وأحبابنا من خطر الإصابة به؟ هذا هو السؤال الأهم الذي نجيب عنه في تجميعة لأبرز النقاط، استنادا إلى آراء مختصين والأطباء السالف ذكرهم، لتقدم خطوات بسيطة للوقاية والحد من انتشار الوباء.