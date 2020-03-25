مصر: مؤتمر لوزيرة الصحة يفجّر سخرية وانتقادات واسعة (صور)

أثار مؤتمر وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، اليوم الأربعاء، انتقادات وسخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما شهده من تكدس الحضور في قاعة بديوان عام الوزارة.

وفي الوقت الذي شددت فيه الوزيرة على ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة، داعيةً المواطنين للمكوث في منازلهم، وعدم استقبال الزيارات المنزلية، ظهرت الوزيرة مع وزير الدولة لشؤون الإعلام، أسامة هيكل، في قاعة تكدس فيها عدد كبير من المراسلين والمصورين ومسؤولي الوزراة.

وأشارت زايد إلى أن الهدف الرئيسي حاليًا تقليل نسبة الإصابات اليومية بفيروس كورونا؛ تفاديًا لبلوغ مرحلة التفشي.

وسخر رواد مواقع التواصل من مؤتمر وزارة الصحة، إذ اجتمع فيه نقيضان؛ الحث على تجنب الازدحام في الأماكن المغلقة، في وقتٍ تكدس فيه الإعلاميون بين يدي الوزيرين

وأعلنت زايد، في المؤتمر نفسه، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 442، كما أُعلِن عن حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة، في حين تعافى 93 شخصًا.

وقررت الوزارة إغلاق جميع العيادات الخارجية في المستشفيات العامة والمركزية بوزارة الصحة، على أن ينتقل العاملون بها من طواقم طبية -فضلًا عن الأدوية- إلى الوحدات الصحية بجميع قرى مصر؛ لمنع الزحام داخل العيادات الخارجية.

https://twitter.com/TarekHussein22/status/1242808546435178497?ref_src=twsrc%5Etfw

مؤتمر وزيرة الصحة لنشر فيروس كورونا pic.twitter.com/OGDC5qIStt — احدهُمْ (@Eslam_3rafa) March 25, 2020

لا احا بقي …. احنا حلال فينا الكورونا لما يبقي دا منظر مؤتمر وزيرة الصحة اللي عايزة تقاوم المرض pic.twitter.com/AOWLd1IG7s — 🚧 بتاع اسفلت 🚧 (@DIKO_9) March 25, 2020

https://twitter.com/Ramy__74/status/1242819653132582913?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/YouSsef56696847/status/1242819334029946881?ref_src=twsrc%5Etfw

يعنى النهارده الصراحة وزيرة الصحة المصرية ووزير الإعلام ابهروا العالم احنا عملين نقول للناس اقعدوا فى بيتكم وبلاش تجمعات وكل واحد يكون بنينه و بين التانى متر وقفلنا المساجد والكنائس وكل إللى بنعمله ده وهى ووزير الإعلام واقفين فى وسط مؤتمر صحفى مليان صحفين ولا لابسه كمامة حتى pic.twitter.com/f30XmPtUPB — Mohalish020 (@mohalish020) March 25, 2020

مؤتمر وزيرة الصحة لتوعية الشعب بضرورة منع التجمعات ❤️ pic.twitter.com/msxOvXK47W — عــبــد الجـــوَّاد‏ (@Gawaaaaad) March 25, 2020

https://twitter.com/ao_zien/status/1242819063782559745?ref_src=twsrc%5Etfw

وزيره الصحه دى عايزه تتحدف بإزازه فى دماغها والله .. كلنا هنتحمل نتيجه اننا عندنا مسئول غير مسئول فى البلد دى زيها وفى وزاره خطيره زى دى للأسف😐 — البروفوسيرة ف thai🐘 (@LaRosThai) March 25, 2020

*اسكندريه بتعمل مسيره ضد كورونا* وزيره الصحه : انا محدش يعلي عليا https://t.co/Yww35renpx — Omar Samra (@omarsamir_36) March 25, 2020

https://twitter.com/Nn7AYexbp3sWalp/status/1242823181364342785?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/marumahmed59/status/1242823001718042630?ref_src=twsrc%5Etfw

مؤتمر وزيرة الصحة علشان تحارب الكورونا و تدعو الشعب لعدم التجمع pic.twitter.com/qCUSTXy64f — سباق (@mos_sebaq) March 25, 2020

وأمس الثلاثاء، أعلنت الوزارة تسجيل 36 حالة جديدة، وفرضت الحكومة المصرية حظر تجوال ليلي من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا، ولمدة 15 يومًا اعتبارا من اليوم الأربعاء، حسب رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي.

وأعلن مدبولي في مؤتمر صحفي عن حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتبارا من اليوم ولمدة 15 يومًا؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، أبرز تلك الإجراءات "حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساء حتى صباح اليوم التالي"، مضيفًا أنه تقرر "إيقاف وسائل النقل الجماعي العام والخاص خلال الفترة نفسها".

شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة تطبيق حظر التجوال للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (رويترز)



وقد أغلقت الحكومة بالفعل المدارس والجامعات وأوقفت الحركة الجوية في محاولة لوقف تفشي الجائحة بين سكان البلاد البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم، حتى الآن، 439 ألفًا و763 مصابًا، توفي منهم 19 ألفًا و744 شخصًا، في حين تعافى 111 ألفًا و942 حالة.

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