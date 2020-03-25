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مصر: غداء صيني من الثعابين يشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟

صورة من حديقة فيلا السيدة الصينية في مدينتي شرق القاهرة
صورة من حديقة فيلا السيدة الصينية في مدينتي شرق القاهرة
25/3/2020

شهدت منطقة شرق القاهرة حدثًا غريبًا، إذ سادت حالة من الذعر بين السكان، ظنًا منهم باكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكن الأمر خالف التوقعات.

وطمأنت رابطة سكان مدينتي -عبر حسابها على موقع فيسبوك- أنه لا صحة لوجود حالة إصابة بالفيروس، كاشفة في الوقت نفسه مفاجأة من العيار الثقيل بأن سيدة صينية أقامت حفل غداء بعدد من الثعابين داخل حديقة منزلها. 

وفي بيان، قالت الرابطة "نطمئن الجميع بشأن الاستفسارات الواردة إلينا بخصوص وجود أمن وازدحام بمنطقة الـB1 مجموعة 13، ونود الإشارة بأن الازدحام بسبب وجود سيدة صينية تقوم بشوي ثعابين للغداء".

صورة من حديقة فيلا السيدة الصينية في مدينتي شرق القاهرة (مواقع التواصل)

في وقت لاحق، حذفت صفحة الرابطة على فيسبوك منشورها بسبب "كثرة الإساءات به بين الجيران في التعليقات"، على حد قول الرابطة.

وداهمت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة فيلا يقطنها صينيون أثناء شواء وتجهيز وجبة غداء من الثعابين في مجمع "مدينتي" السكني، الواقع شرق العاصمة المصرية، القاهرة.

من جهتها، أمرت نيابة القاهرة الجديدة بانتداب فريق من الطب البيطري؛ لفحص كمية من الثعابين عثرعليها  داخل شقة الصينيين.

وتباينت ردود الفعل  إزاء حفل شواء الثعابين، لا سيما وأن فيروس كورونا المستجد ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، وأصاب ما يقرب من نصف مليون إنسان، حتى الآن، حاصدًا أرواحًا زادت عن 20 ألف شخص.

https://twitter.com/HossamElhagrasy/status/1242889185889058817?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/United90xx/status/1242888580394913792?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ScreenMix/status/1242862407585804295?ref_src=twsrc%5Etfw

ويضاف إلى ذلك، ظهور فيروس آخر في الصين يدعى "فيروس هانتا"، ينتقل عن طريق مخالطة الفئران، ما ضاعف مخاوف المصريين واستياءهم من حفل شواء ثعابين مدينتي.

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لكن رابطة سكان مدينتي نشرت بعد ذلك منشورًا آخر تقول فيه إن نوعية الطعام المضبوطة في شقة الصينيين "من الوارد ألا تكون ثعابين مشوية".

وأضافت في منشور آخر أن الطعام الصيني اتضح أنه "العضو الذكري للخراف"، دون أن تصرح بمصدر هذه المعلومة، أو ما إذا كان ذلك ما توصل إليه فريق الطبي البيطري المنتدب من نيابة القاهرة.

وتفاعل عدد من نشطاء مواقع التواصل مؤكدين أن الصور المنشورة تنم على أن الطعام -مثار الجدل- ليس ثعابين، وإنما إحليل الخراف.

https://twitter.com/Alnoeamy/status/1242871498156716043?ref_src=twsrc%5Etfw

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد أصاب 460 ألفًا و304 أشخاص، مات منهم جراء الإصابة 20 ألفًا و828 شخصًا، في حين تعافى 113 ألفًا و783 إنسانًا، حتى الآن.

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المصدر : الجزيرة مباشر + صحف مصرية + مواقع التواصل الاجتماعي
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