مصر: غداء صيني من الثعابين يشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟

شهدت منطقة شرق القاهرة حدثًا غريبًا، إذ سادت حالة من الذعر بين السكان، ظنًا منهم باكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكن الأمر خالف التوقعات.

وطمأنت رابطة سكان مدينتي -عبر حسابها على موقع فيسبوك- أنه لا صحة لوجود حالة إصابة بالفيروس، كاشفة في الوقت نفسه مفاجأة من العيار الثقيل بأن سيدة صينية أقامت حفل غداء بعدد من الثعابين داخل حديقة منزلها.

وفي بيان، قالت الرابطة "نطمئن الجميع بشأن الاستفسارات الواردة إلينا بخصوص وجود أمن وازدحام بمنطقة الـB1 مجموعة 13، ونود الإشارة بأن الازدحام بسبب وجود سيدة صينية تقوم بشوي ثعابين للغداء".

صورة من حديقة فيلا السيدة الصينية في مدينتي شرق القاهرة (مواقع التواصل)

في وقت لاحق، حذفت صفحة الرابطة على فيسبوك منشورها بسبب "كثرة الإساءات به بين الجيران في التعليقات"، على حد قول الرابطة.

وداهمت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة فيلا يقطنها صينيون أثناء شواء وتجهيز وجبة غداء من الثعابين في مجمع "مدينتي" السكني، الواقع شرق العاصمة المصرية، القاهرة.

من جهتها، أمرت نيابة القاهرة الجديدة بانتداب فريق من الطب البيطري؛ لفحص كمية من الثعابين عثرعليها داخل شقة الصينيين.

وتباينت ردود الفعل إزاء حفل شواء الثعابين، لا سيما وأن فيروس كورونا المستجد ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، وأصاب ما يقرب من نصف مليون إنسان، حتى الآن، حاصدًا أرواحًا زادت عن 20 ألف شخص.

دي صور التعابين اللي لقوها ف مدينتي عند ست صينيه بعد بلاغ الناس و اشتباههم فيها لقوها بتجهز لشوي وجبه تعابين pic.twitter.com/gb2QnrzK2A — محمد ابو عوف (@ABOOUF22) March 25, 2020

https://twitter.com/HossamElhagrasy/status/1242889185889058817?ref_src=twsrc%5Etfw

أمن #القاهره_الجديده يضبط شقه يستخدمها صينيين لشواء الثعابين كوجبه غذاء

يعنى مش مكفيهم اللى عملوه فى العالم بيشو تعابين حسبى الله ونعم الوكيل ✋ pic.twitter.com/l39apg2BQq — 🇪🇬 مصرى وافتخر 🇪🇬 (@sona7856) March 25, 2020

https://twitter.com/United90xx/status/1242888580394913792?ref_src=twsrc%5Etfw

انت متخيل انك ممكن تبقى جاى من الشغل تلاقى امك او مراتك عملالك شربة تعابين تخيل امك وهى نازلة تتسوق تروح لعمك فتحى بتاع وتقولو والنبى ياعم فتحى اوزن لينا تعبانين تلاتة كدة يرمو عضمنا انت متخيل كدة تكون بتكلم الاكس بتاعتك بليل وتقولك اتغديت اية يابيبى النهاردة تقولها كلت افعتين؟ pic.twitter.com/c7fNauTMNK — hëmã..💖💤 (@ibrahem__shehry) March 25, 2020

https://twitter.com/ScreenMix/status/1242862407585804295?ref_src=twsrc%5Etfw

تعابين ايه اللى بتاكلوها انتو عايزين مننا ايه 😒#الصين_موطن_الأوبئة pic.twitter.com/IhfaioHTE0 — مقاتله من اجل مصر👮✌‏‎🇪🇬✌🇪🇬 (@Egypt_Meomooooz) March 25, 2020

بيقولك قبضوا علي واحدة صينية في مدينتي عاملة عزومة غدا لصحابها الصينيين وطابخالهم ايه بقا؟؟؟ عاملالهم تعابين مشوية تعااااااابين مشوية

طب يابت الصرمة متعرفيش تظبخي اي اكل في الدنيا ؟ متطلبيلهم ماك ياختي ولا كنتاكي pic.twitter.com/BHiRItqG0K — rapūnzel🇪🇬 (@rouna__rouna) March 25, 2020

ويضاف إلى ذلك، ظهور فيروس آخر في الصين يدعى "فيروس هانتا"، ينتقل عن طريق مخالطة الفئران، ما ضاعف مخاوف المصريين واستياءهم من حفل شواء ثعابين مدينتي.

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لكن رابطة سكان مدينتي نشرت بعد ذلك منشورًا آخر تقول فيه إن نوعية الطعام المضبوطة في شقة الصينيين "من الوارد ألا تكون ثعابين مشوية".

وأضافت في منشور آخر أن الطعام الصيني اتضح أنه "العضو الذكري للخراف"، دون أن تصرح بمصدر هذه المعلومة، أو ما إذا كان ذلك ما توصل إليه فريق الطبي البيطري المنتدب من نيابة القاهرة.

وتفاعل عدد من نشطاء مواقع التواصل مؤكدين أن الصور المنشورة تنم على أن الطعام -مثار الجدل- ليس ثعابين، وإنما إحليل الخراف.

https://twitter.com/Alnoeamy/status/1242871498156716043?ref_src=twsrc%5Etfw

النهارده الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠ الساعه ٥م

واحده صينيه في مجموعه ١٣ بمدينتي

كانت بتشوي تعابين 🐍🐍🐍😋🍜

الناس بلغت الشرطه و مشوهم من مدينتي

السؤال بقى : جابت منين كل كميه التعابين دي؟ 🤔#الصين#مدينتى pic.twitter.com/fufHJ7WXMt — 🔥SheeroOo💣 (@Soul_733) March 25, 2020

توضيح يا جماعة اللي الداخلية ضبطته ما طلعش تعابين، طلعت الأعضاء الذكرية للخرفان 😭😭

ياريتها كانت تعابين يا وانغ 😢 pic.twitter.com/rQGWU92gjE — Mohamed shohood (@Mohamedshohoud) March 25, 2020

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد أصاب 460 ألفًا و304 أشخاص، مات منهم جراء الإصابة 20 ألفًا و828 شخصًا، في حين تعافى 113 ألفًا و783 إنسانًا، حتى الآن.

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