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سياسة

مصر: تكدس في المترو وزحام بالبنوك في أول أيام الحظر (فيديو)

تزاحم المواطنين ينذر بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد
تزاحم المواطنين ينذر بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد
25/3/2020

شهدت البنوك المصرية وماكينات صرف العملة، اليوم الأربعاء، ازدحاما ومحاولات للتنسيق في عملية صرف الرواتب والمعاشات، وسط انتقادات للسلطات لعدم تنظيم عملية الصرف.

واستنكر رواد مواقع التواصل استهتار السلطات وعدم اتخاذ إجراءات تحد من انتشار عدوى كورونا بين المزدحمين، خاصة كبار السن.

أحمد موسى يتحدث عن التكدس أمام البنوك خلال انتظار تسلّم الرواتب صباح اليوم

 

كما علّق رواد مواقع التواصل على مؤتمر لوزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، عقدته بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام، أسامة هيكل، اليوم الأربعاء، وأظهر زحامًا شديدً في القاعة، في حين تطالب زايد الناس بتجنب الأماكن المزدحمة.

في السياق، نشر الفنان المصري، أحمد حلمي، من جمهوره بالبقاء في منازلهم، والالتزام بالحجر المنزلي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

 
وخاطب حلمي الجمهور بقوله "أبوس إيديكم خليكم في البيت"؛ ليرد أحد المتابعين قائلًا "مع احترامي ليك، بس في ناس لو قعدت يوم بس هتشحت تاني يوم، حِس بالناس".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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