مصر: تكدس في المترو وزحام بالبنوك في أول أيام الحظر (فيديو)

شهدت البنوك المصرية وماكينات صرف العملة، اليوم الأربعاء، ازدحاما ومحاولات للتنسيق في عملية صرف الرواتب والمعاشات، وسط انتقادات للسلطات لعدم تنظيم عملية الصرف.

واستنكر رواد مواقع التواصل استهتار السلطات وعدم اتخاذ إجراءات تحد من انتشار عدوى كورونا بين المزدحمين، خاصة كبار السن.

لو واحد بس عنده كورونا في مترو جامعة القاهرة هتلاقي طلاب الجامعة كلهم عندهم كورونا و احنا مستقبل مصر #الغاء_الترم_الثاني_للجامعات pic.twitter.com/UCfI86YhEM — Carméline Kamal (@KamalCarmeline) March 20, 2020

أحمد موسى يتحدث عن التكدس أمام البنوك خلال انتظار تسلّم الرواتب صباح اليوم

كما علّق رواد مواقع التواصل على مؤتمر لوزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، عقدته بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام، أسامة هيكل، اليوم الأربعاء، وأظهر زحامًا شديدً في القاعة، في حين تطالب زايد الناس بتجنب الأماكن المزدحمة.

مؤتمر وزيرة الصحة لنشر فيروس كورونا pic.twitter.com/OGDC5qIStt — احدهُمْ (@Eslam_3rafa) March 25, 2020

في السياق، نشر الفنان المصري، أحمد حلمي، من جمهوره بالبقاء في منازلهم، والالتزام بالحجر المنزلي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.



وخاطب حلمي الجمهور بقوله "أبوس إيديكم خليكم في البيت"؛ ليرد أحد المتابعين قائلًا "مع احترامي ليك، بس في ناس لو قعدت يوم بس هتشحت تاني يوم، حِس بالناس".