ليبيا.. قوات الوفاق تسيطر على قاعدة جوية وتأسر عناصر لمرتزقة حفتر

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الأربعاء السيطرة على قاعدة الوطنية الجوية جنوب غرب طرابلس، وأنها تمكنت من القبض على عدد من عناصر مليشيات خليفة حفتر، بينهم مرتزقة.

ونقل المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا عن آمر غرفة العمليات المشاركة، لواء أسامة جويلي قوله إن سيطرة قوات الوفاق جاءت ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "عاصفة السلام".

وكانت مليشيات حفتر تتخذ قاعدة الوطية سابقا غرفة لعملياتها الجوية.

وأكدت الغرفة القبض على عدد من عناصر قوات خليفة حفتر (قائد ما يسمى الجيش الوطني)، ونشرت صورا لبعض الأسرى.

وقالت "إن العملية تأتي ردا على القصف المتواصل لأحياء العاصمة من قبل قوات حفتر التي نقضت وقف إطلاق النار بشكل متكرر".

في المقابل، نشرت مواقع داعمة لقوات حفتر مقاطع فيديو تظهر تحرك سيارات مسلحة تابعة لحفتر إلى القاعدة.

وتقع قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس، بالقرب من الحدود التونسية، وهي الأقرب إلى طرابلس ضمن القواعد العسكرية التي سيطر عليها خليفة حفتر واستخدمها في الحرب على العاصمة الليبية.

ورغم إعلانها، السبت، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أن مليشيات حفتر تخرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان.