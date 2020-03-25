لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا الأربعاء 25 مارس/آذار

تجاوز عدد المصابين في العالم بفيروس كورونا المستجد أكثر من 440 ألف شخص، بينما اقتربت أعداد الوفيات من 20 ألف وفاة، وذلك بحسب مواقع لرصد انتشار الفيروس.

وبحسب الرصد، تعافى أكثر من 113 ألف شخص من الإصابة بالفيروس منذ الإعلان عنه للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وعدد الإصابات المشخّصة لا يدل على سوى جزء بسيط من الحالات الحقيقية بعد أن أصبح العديد من الدول يكتفي بفحص الناس الذين يجب إدخالهم المستشفيات.

لحظة بلحظة

الصحة البريطانية: تسجيل 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إنجلترا مما يرفع عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى 465.

وزير الصحة التركي: ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 59 بعد تسجيل 15 وفاة جديدة والإصابات إلى 2433.

مراسل الجزيرة: إصابة كارمن كالفو النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية بفيروس كورونا.

رويترز: وفاة 683 في إيطاليا خلال يوم بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي إلى 7503.

وزارة الصحة البحرينية تعلن عن حالة وفاة لمواطن بحريني بفيروس كورونا.

رويترز: ارتفاع عدد الوفيات في سويسرا بسبب فيروس كورونا إلى 103 بعد تسجيل 13 وفاة جديدة وعدد المصابين إلى 9765.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 21.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 302.

الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

مجلس الكنائس يغلق أبواب كنيسة القيامة في القدس المحتلة أسبوعا في إطار الجهود لاحتواء فيروس كورونا.





وزارة الداخلية السعودية: حظر للتجوال غدا من 3 عصرا حتى 6 من صباح اليوم التالي في الرياض ومكة والمدينة.

وزير الصحة التونسي: 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 173.

مراسل الجزيرة: النرويج تؤكد تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل الإصابات إلى 2916 إصابة.

وزارة الصحة العراقية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 29 بعد تسجيل وفاتين جديدتين.

وزارة الصحة العراقية: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 346.

بوتين يعلن عطلة عامة مدفوعة الأجر في روسيا من 28 مارس إلى 5 أبريل في عموم البلاد.

بوتين: من الضروري تأجيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالنظر إلى تحديات تفشي كورونا.

بوتين يؤكد صعوبة وقف انتشار فيروس كورونا في روسيا بشكل كامل بسبب اتساع مساحة البلاد.

السلطات الصحية في السويد تسجل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 2510.

وزارة الصحة الإماراتية: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 333 وشفاء 52.

وزيرة الصحة المصرية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21 بعد تسجيل وفاة جديدة.

وزيرة الصحة المصرية: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 442.

السعودية: تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 900 إصابة.

السعودية: تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى اثنتين.





العاهل السعودي يأمر بمنع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

السعودية: زيادة ساعات حظر التجوال في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة لتبدأ من الساعة 3 عصرا بالتوقيت المحلي.

العاهل السعودي يقرر منع سكان مناطق المملكة من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

الكويت: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 195 إصابة.

وزير الصحة الكويتي: شفاء 4 من المصابين بفيروس كورونا ليصبح عدد المتعافين 43 شخصا.

مراسل الجزيرة: وزارة الصحة العمانية تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 99 إصابة.

وزارة الصحة الإماراتية: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 333 وشفاء 52.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 333.

المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 62.

وزير الصحة الإيراني: سيتم تنفيذ إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا خلال يومين وعلى المواطنين الالتزام بذلك.

وزارة الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 2077.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2206 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 27017.

حفر قبور لدفن ضحايا كورونا في إيران