كورونا.. أول إصابة في ليبيا والأردن يخفف قيود حظر التجول

أكدت ليبيا أول إصابة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء، بينما سمحت السلطات الأردنية حظر التجول وسمحت للمتاجر بفتح أبوابها.

ولم يقدم المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الذي يعمل في مناطق تحت سيطرة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والحكومة الموازية التي تحكم من بنغازي في البلاد، أي تفاصيل في بيانه عن الإصابة، لكن أطباء قالوا إن المريض كان في مستشفى بطرابلس.

وفرضت الجانبان حظرا للتجول وتعهدتا بتوفير موارد للخدمات الصحية.

وتحاول قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التابعة لحكومة بني غازي غير المعترف بها دوليا منذ العام الماضي السيطرة على طرابلس، ورغم دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار للتركيز على الاستعداد لمكافحة الجائحة، استمر هجوم قوات حفتر للعاصمة طرابلس وتم قصفها بعنف يوم الثلاثاء.

وقالت إليزابيث هوف رئيسة بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا "هذا نظام صحي كان على وشك الانهيار قبل ظهور كورونا" وأضافت "هناك خطة وطنية لكن لم يتم تخصيص تمويل إلى الآن من أجل التنفيذ".

وأوضحت أن أجهزة الفحص محدودة ولا يوجد سوى القليل من أدوات الوقاية، وأن ثمة نقصا حادا في العاملين بالقطاع الطبي لا سيما في المناطق الريفية.

وفي وقت مبكر اليوم الأربعاء أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا قرارا بمنع التنقل بين المدن والمناطق لحين إشعار آخر.

وقال طبيب من مستشفى في بنغازي إن بعض العاملين في قطاع الصحة رفضوا العمل في المستشفى بسبب عدم دفع أجورهم ونقص أدوات الوقاية.

وفي مصراتة، وهي مدينة ساحلية تسيطر عليها قوات الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، قامت شركات التنظيف بتطهير الحدائق العامة.

ويقوم متطوعون بتوزيع كمامات وقفازات على مداخل البنوك حيث وضعت علامات على الأرض تحدد للناس أين يقفون ليتركوا مسافات آمنة بينهم وبين غيرهم من الواقفين الطوابير.

أحد المخابز في العاصمة الأردنية عمّان-24 مارس

الأردن يخفف حظر التجول

في الأردن قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة ستسمح للناس بالسير على الأقدام لشراء البقالة في المتاجر الصغيرة لتسهيل الحياة اليومية لما يقرب من عشرة ملايين نسمة وسط حظر تجول صارم لكبح تفشي فيروس كورونا.

وتم فرض حظر التجول يوم السبت بعد أن أصدر الملك عبد الله مرسوما يمنح الحكومة سلطات واسعة لفرض حظر تجول ينفذه الجيش وإجراءات أخرى تقيد الحريات المدنية والسياسية.

وأغلقت المتاجر والمخابز وحتى الصيدليات منذ ذلك الحين في إغلاق كامل للأنشطة التجارية وانتشر الجيش في جميع أنحاء البلاد وحذر من أن أي شخص يغادر منازله سيواجه السجن لمدة عام.

وقال الرزاز إن السلطات ستسمح للناس ابتداء من اليوم الأربعاء بمغادرة منازلهم من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء للذهاب سيرا على الأقدام إلى المتاجر الصغيرة والبقالة والمخابز والصيدليات.

وأضاف في إفادة صحفية "وضعنا خطة شاملة لتزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية مع فتح المجال لخدمة التوصيل لمقدمي الخدمة المرخصين ابتداء من يوم الخميس المقبل.

واستخدمت الحكومة حافلات النقل العام يوم الثلاثاء لمساعدة المخابز على بيع الخبز في الأحياء السكنية في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر يوم الثلاثاء تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 153.. ولم تسجل البلاد أي حالة وفاة.

الصين – كوريا الجنوبية

في الصين منشأ الفيروس قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وإن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج.

وأوضح أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في اليوم السابق.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81 ألف و218 حالة.. في حين بلغ عدد وفيات الجائحة في البر الرئيسي 3281 حتى نهاية أمس بزيادة أربع حالات عن اليوم السابق.

وفي كوريا الجنوبية وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 9 آلاف و137 شخصا.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات إلى 9137 حالة.

وسجلت نيوزيلندا اليوم الأربعاء 47 إصابة مؤكدة وثلاث إصابات محتملة بفيروس كورونا المستجد قبل أن تطبق البلاد الإغلاق الكامل عند منتصف الليل.

وقال مدير عام الصحة في نيوزيلندا الدكتور آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي إن عدد الحالات سيستمر في الارتفاع لمدة عشرة أيام على الأقل قبل أن يتراجع.

ركاب على طائرة في شنغهاي-25 مارس

تعاون أمريكي ياباني

من ناحية أخرى اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على التعاون من أجل تطوير لقاحات لمكافحة فيروس كورونا.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ترامب وآبي، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء عن نائب المتحدث باسم مجلس الوزراء الياباني، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في طوكيو.

كما اتفق ترامب وآبي على التعاون في مكافحة الفيروس، وقال ترامب، لرئيس الوزراء الياباني إنه يؤيد القرار "الممتاز" بتأجيل أولمبياد طوكيو.