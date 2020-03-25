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سياسة

فيديو استغاثة من أمام مستشفى مصري يكشف جاهزية "الصحة" لمواجهة كورونا

وزيرة الصحة والسكان المصرية
وزيرة الصحة والسكان المصرية
25/3/2020

في ظل الانتشار الواسع لجائحة كورونا بمصر حيث أعلن مؤخرا عن انتشار الفيروس في 24 محافظة من أصل 26، يتساءل كثيرون في مصر وخارجها عن مدى جاهزية مستشفيات مصر لمواجهة الأزمة.

وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل من أمام مستشفى أوسيم بمحافظة الجيزة يتحدث فيه المواطن أحمد عبد الباسط الذي يعرف نفسه بأنه "دبلوماسي"، يقول فيه إنه أمام مستشفى أوسيم وإن المستشفى مغلق ولا يوجد به أطباء.

وأضاف أنه حضر هو ومجموعة من المواطنين لإجراء الكشف عن الإصابة بـ كورونا إلا أنهم فوجئوا بوضع المستشفى السيء وعدم وجود أطباء.

ويصيح أحمد بالفيديو قائلًا "المستشفى كلها حالات كورونا، ومحدش راضي يكشف على حد!".

https://twitter.com/Marartaf7hh/status/1242243911172710400?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي السياق ذاته، كان قد انتشر فيديو آخر على مواقع التواصل لطبيب مصري يشكو تعامل وزارة الصحة مع الطواقم الطبية وعدم توافر المعينات الصحية اللازمة للتعامل مع مرضى كورونا.

وقال إن وزارة الصحة لا توفر للطواقم الطبية إجراءات الفحص السليمة والإمكانات اللازمة وطرق التوعية والحماية والإخطار اللازم بالحالات المرضية التي يتم التعامل معها وتفاصيلها.

وبالأمس أغلقت مستشفى الطلبة بمحافظة الإسكندرية، وقبلها أغلقت مستشفى الشروق بمحافظة الجيزة.

من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار المرض في الدول النامية التي تعاني أنظمتها الصحية من عجز في الإمكانات المادية والبشرية.

ويشار إلى أن وزارة الصحة المصرية قالت في بيان أمس الثلاثاء أنه تم تسجيل 36 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 402 حالة، والوفيات إلى 20، بينما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 80 حالة.

وأضاف البيان أن الوزارة "تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية."

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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