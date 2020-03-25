"فدائي".. فلسطينيون يرددون النشيد الوطني من الحجر المنزلي (فيديو)

تداول فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر ترديد المواطنين للأناشيد بمنازلهم في بلدة عزون قضاء قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو، ترديد النشيد الوطني الفلسطيني ورفع العلم، عبر شرفات المنازل من الأهالي الملتزمين بالحجر المنزلي، وإجراءات حظر التجول لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأنشد الفلسطينيون" فدائي فدائي.. فدائي يا أرضي يا أرض الجدود، فدائي فدائي يا شعبي يا شعب الخلود، سأحيا فدائي وأمضى فدائي إلى أن أعود".

ويلتزم الفلسطينيون باليوم الرابع لحظر التجول الذي قررته رئاسة الوزراء ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وسجلت فلسطين 60 إصابة بفيروس كورونا، حتى أمس الثلاثاء، من بينها 16 حالة شفاء من بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/ آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 407 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.