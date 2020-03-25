شاهد: أول رئيس في العالم يزور مرضى فيروس كورونا

أصبح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول رئيس في العالم يزور مرضى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد زيارته مرضى الوباء، أمس الثلاثاء، في مستشفى جنوب موسكو.

وبحسب فيديو نشرته وسائل إعلام روسية، ظهر بوتين أثناء قدومه للمستشفى وتجهيزه من قبل الطواقم الطبية لمساعدته على ارتداء بدلة واقية، وجهاز تنفس خاص لمنع الإصابة بالعدوى، ورافقه خلال الزيارة طواقم طبية.

وحصد المقطع مئات الآلاف من المشاهدات خلال يوم واحد.

وفي سياق آخر، دعا بوتين، اليوم الأربعاء، إلى تأجيل التصويت على التعديلات الدستورية بسبب تفشي وباء كورونا، وأعلن إجازة عامة في البلاد طوال الأسبوع المقبل.

وقال في كلمة تلفزيونية نادرة توجه بها إلى الأمة، "اعتقد أنه يجب تأجيل التصويت الى تاريخ لاحق" في إشارة إلى الاستفتاء الذي كان مقرراً في 22 أبريل/نيسان، داعيا المواطنين إلى التضامن.

وتهدف الإصلاحات التي اقترحها بوتين ووافق عليها البرلمان خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى تعديل سقف الولاية الرئاسية بما يسمح لبوتين، الذي يتولى السلطة منذ 20 عاماً، البقاء في منصبه حتى 2036.

وسجلت روسيا أعلى ارتفاع في عدد الإصابات حتى الآن الأربعاء، مع 163 حالة إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي في أنحاء البلاد الى 653 اصابة.