سائق أجرة لبناني يحرق مركبته بعد تحرير مخالفة ضده بسبب كورونا (فيديو)

أقدم سائق أجرة لبناني على إضرام النار في مركبته، عقب مخالفته من قبل الأمن اللبناني بدعوى كسر حظر التجول المفروض للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت مقاطع مصورة اشتعال المركبة، فيما يقول هو "ما بدي عيش، اتركوني احترق بسيارتي، ما بدي عيش"، ثم يظهر ملقى بجانبها وقد أصيب بحروق، نقل على إثرها للمستشفى.

وذكرت مصادر محلية بلبنان، أن السائق الذي أقدم على إحراق نفسه ومركبته يدعى سليم نعمة الله خدوج (52 عامًا)، قرب تقاطع المدينة الرياضية في بيروت.

"ما بدي عيش" تركوني احترق بسيارتي… "ما بدي عيش" أقدم سائق سيارة أجرة على احراق نفسه في سيارته في المدينة الرياضية، وذلك إحتجاجًا على تسطير محضر سير بحقه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بمنع وجود أكثر من راكب واحد في وسائل النقل العامة، تفاديًا لإنتشار فيروس #كورونا pic.twitter.com/FFRXEdn7DM — Mariam Majdoline Lahham | مريم مجدولين اللحام (@Majdolineblog) March 24, 2020

وتفاعل ناشطون لبنانيون مع الحدث، قائلين إن مركبته تشكل مصدر الرزق الوحيد له، وأنه ذهب ليعيش برغم الموت القابع في كل مكان.

كما بادر آخرون لتدشين حملة لجمع تبرعات عبر موقع إلكتروني، لمساعدته في تعويض مصدر رزقه.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 304 بعد تسجيل 37 حالة جديدة.

بعد التدقيق تبين ان الاسم الصحيح لسائق التاكسي الذي أحرق نفسه في سيارته اليوم هو سليم نعمة الله خدوج – من مواليد ١٩٦٨ – من ميس الجبل – سكان العمروسية وسيارته رقمها 385737 M . .. لكل من يرغب بمساعدته الاتصال به شخصيا على الرقم 70620552 pic.twitter.com/yiv6nal5wg — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) March 24, 2020

شاركوني بحملة ضغط على الدولة والجهات المختصة للتعويض على سائق التاكسي اللي احترق قلبو من ورا ضبط ب٥٠ الف وحرق رزقو لانو بالاساس طالع يشتغل ليجيب نصهم ويطعمي ولادو!

مطلوب من القوى الامنية تتعامل باستنسابية مع الناس لأن اللي نازل يحرق فات غير لضربو اليأس لان بدو يطعمي ولادو! pic.twitter.com/6Vch9yqBRD — Ali Mortada || علي مرتضى (@aliimortada) March 24, 2020

https://twitter.com/m_k_nazzal/status/1242479376161071105?ref_src=twsrc%5Etfw

سائق تاكسي أشعل سيارته بعد تحرير محضر بحقه لمخالفته إجراءات #كورونا_لبنان pic.twitter.com/HlZFqk11iZ — ali noureddine (@alinour80) March 24, 2020

مشهد بيقتل انسان تخلى عن مصدر رزقو لان السلطة تاخد قرار دون اي دراسة او بديل وبوقت عدد كبير يعيشون على الرزقة اليومية. سائق سيارة أجرة يحرق سيارته بالمدينة الرياضية إحتجاجًا على إجراءات القوى الأمنية #خليك_بالبيت #صحتك_ببيتك #ما_تستهتر #كورونا #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/YDHs6ZhTia — لبنــــان الحلـــم (@TheLebanonDream) March 24, 2020

أقدم سائق سيارة أجرة على احراق سيارته صباح اليوم الثلاثاء في منطقة المدينة الرياضية في بيروت، وذلك إحتجاجًا على تسطير ضبط بحقه، وتطبيقا لقرارات مجلس الوزراء للحد من التنقل بسبب فيروس كورونا

وذكرت المعلومات الأولية أن السائق اصيب بحروق ايضا وتمّ نقله إلى المستشفى.#CoronaKindness pic.twitter.com/eUntYHMcrx — almohands (@Almohansx) March 24, 2020

"سائق أجرة يقدم على احراق سيارته قرب المدينة الرياضية بعد ان قامت القوى الأمنية بإصدار محضر ضبط بحقه." على الدولة ايجاد خطة دعم اقتصادية اجتماعية فورا بالتوازي مع خطة الطوارىء الطبية. والا نحن أمام كارثة اجتماعية! pic.twitter.com/BMqDGL4ZtD — NicoleHajal (@NicoleHajal) March 24, 2020