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سائق أجرة لبناني يحرق مركبته بعد تحرير مخالفة ضده بسبب كورونا (فيديو)

لبناني يحرق التاكسي الخاص به بعد تحرير مخالفة ضده
لبناني يحرق التاكسي الخاص به بعد تحرير مخالفة ضده
25/3/2020

أقدم سائق أجرة لبناني على إضرام النار في مركبته، عقب مخالفته من قبل الأمن اللبناني بدعوى كسر حظر التجول المفروض للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت مقاطع مصورة اشتعال المركبة، فيما يقول هو "ما بدي عيش، اتركوني احترق بسيارتي، ما بدي عيش"، ثم يظهر ملقى بجانبها وقد أصيب بحروق، نقل على إثرها للمستشفى.

وذكرت مصادر محلية بلبنان، أن السائق الذي أقدم على إحراق نفسه ومركبته يدعى سليم نعمة الله خدوج (52 عامًا)، قرب تقاطع المدينة الرياضية في بيروت.

وتفاعل ناشطون لبنانيون مع الحدث، قائلين إن مركبته تشكل مصدر الرزق الوحيد له، وأنه ذهب ليعيش برغم الموت القابع في كل مكان.

كما بادر آخرون لتدشين حملة لجمع تبرعات عبر موقع إلكتروني، لمساعدته في تعويض مصدر رزقه.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 304 بعد تسجيل 37 حالة جديدة.

https://twitter.com/m_k_nazzal/status/1242479376161071105?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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