زيادة ساعات حظر التجول.. إجراءات جديدة في السعودية لمواجهة كورونا

أعلنت السعودية تشديد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا، لتشمل منع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشر.

كما أعلنت السعودية عن تقديم موعد بدء حظر التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة شددت حظرا جزئيا للتجول مفروضا في أنحاء البلاد بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، ليشمل منع الدخول أو الخروج من الرياض ومكة والمدينة فضلا عن منع الانتقال بين مناطق المملكة بدءا من اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن الأوامر التي أقرها الملك سلمان وسعت أيضا حظر التجول المفروض بالمدن الثلاث لمدة 21 يوما بدأت يوم الإثنين ليبدأ الساعة الثالثة عصرا بدلا من السابعة مساء ابتداء من يوم الخميس.

تشديد الإجراءات

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على اتخاذ إجراءات تتضمن "منع سكان مناطق المملكة الثلاثة عشر من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى".

كما تتضمن منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الإجراءات الجديدة من يوم غد وحتى انتهاء مدة الحظر الجزئي للتجوال الصادر قبل أيام.

وبدأ في السعودية مساء أمس الأول الإثنين تطبيق حظر للتجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، على أن يستمر لمدة ثلاثة أسابيع.