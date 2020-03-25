"ذروة الوباء أسرع مما نعتقد".. حاكم نيويورك يستغيث محذرا من تفشي كورونا

قال عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، الثلاثاء، إن التصدي لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في المدينة التي باتت مركزًا للوباء في الولايات المتحدة، قد يستمر لأشهر.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المسؤول الأمريكي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعرب فيها عن توقعه بأن تكون الأوضاع أصعب بالمدينة خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، أكثر من مارس/آذار الجاري.

وأوضح أن عدد الإصابات في مدينة نيوروك وحدها بلغ 15 ألفًا و597 حالة، فيما تم تسجيل أكثر من 25 ألف حالة في عموم الولاية.

بلاسيو شدد في تغريدته على ضرورة تقديم الحكومة الفيدرالية مزيدًا من المساعدات للمدينة التي باتت مركزًا للوباء في البلاد.

وذكر أنه سبق أن تحدث مع الرئيس دونالد ترامب عن أن الأوضاع بالمدينة قد تعود لطبيعتها خلال عدة أسابيع، مضيفًا لكن إذا انهار النظام الصحي، وفقد كثير من الناس حياتهم، فلن يكون بالإمكان تحقيق ذلك.

We had projected a need for 110K hospital beds at the apex of this virus. The rate of infection is INCREASING and the curve has increased. New projections show we may need 140K beds. NYS is doing everything we can on every level to slow the spread. We need your cooperation. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 24, 2020

نحتاج 140 ألف سرير

وعبر كومو عن قلقه البالغ مع تزايد الحالات المصابة بالفيروس قائلا "لقد توقعنا الحاجة إلى 110 آلاف سرير في المستشفيات في قمة هذا الفيروس؛ لكن معدل الإصابات يتزايد بشكل كبير مما يجعلنا نحتاج إلى 140 ألف سرير بالمستشفيات؛ إننا نفعل كل ما بوسعنا لإبطاء انتشار الفيروس، نحن بحاجة لتعاونكم".

وأضاف كومو "نعتقد أن ذروة هذا الوباء أسرع مما نعتقد، لقد توقعنا أنها ستكون بين أسبوعين إلى ثلاثة؛ نحن نقوم بتوسيع القدرة الإستيعابية للمستشفيات بأسرع ما يُمكن؛ سأبذل كل ما في وسعي للحصول على الأسرة التي نحتاجها".

I do not understand the reluctance to use the federal Defense Production Act to manufacture ventilators. If not now, when? — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 24, 2020

وأضاف "نحن نحتاج إلى 30 ألف جهاز تنفس ووجودها مسألة حياة أو موت ويتعين علي الحكومة الفيدرالية توفيرها؛ لأنها هي وحدها من تملك سلطة تسليمها".

وتابع "أنا لا أفهم الإحجام في استخدام قانون إنتاج الدفاع الفيدرالي لتصنيع أجهزة التنفس؛ إن لم يكن الآن فمتى؟".

وأكد أن "على الحكومة الفيدرالية توزيع أجهزة التنفس حسب الحاجة؛ إننا بحاجة لها في نيويورك الآن؛ وبعد أن تتجاوز نيويورك قمة الوباء سأقوم بنقلها بنفسي أينما تكون الحاجة إليها"

New York needs 30,000 ventilators. It will be the difference between life and death. The federal government must provide these ventilators. Only the federal government has the power to deliver. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 24, 2020

The federal government must distribute ventilators based on need. We need them in New York NOW. After New York gets past the apex of this pandemic, I will transport the ventilators myself wherever they are next needed. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 24, 2020

المركز الثالث

ووفق آخر أرقام صادرة عن جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس بالولايات المتحدة، إلى 53 ألف و740 إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى 706 حالات.

وبشكل عام احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث على مستوى العالم من حيث معدلات تفشي الفيروس بعد كل من إيطاليا، والصين.

وعلى خلفية الارتفاع الكبير في الإصابات بالولايات المتحدة، حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من إمكانية تحوّل البلاد إلى بؤرة تفشي لكورونا.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية منها واشنطن بوست، عن المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس.

وقالت هاريس "نشهد تسارعا كبيرا للغاية في حالات (الإصابة بكورونا) بالولايات المتحدة، لذلك هناك إمكانية لأن تتحول إلى بؤرة تفشي للفيروس".

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 407 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 104 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.