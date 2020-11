"ذروة الوباء أسرع مما نعتقد".. حاكم نيويورك يستغيث محذرا من تفشي كورونا

قال عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، الثلاثاء، إن التصدي لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في المدينة التي باتت مركزًا للوباء في الولايات المتحدة، قد يستمر لأشهر.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المسؤول الأمريكي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعرب فيها عن توقعه بأن تكون الأوضاع أصعب بالمدينة خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، أكثر من مارس/آذار الجاري.

وأوضح أن عدد الإصابات في مدينة نيوروك وحدها بلغ 15 ألفًا و597 حالة، فيما تم تسجيل أكثر من 25 ألف حالة في عموم الولاية.

بلاسيو شدد في تغريدته على ضرورة تقديم الحكومة الفيدرالية مزيدًا من المساعدات للمدينة التي باتت مركزًا للوباء في البلاد.

وذكر أنه سبق أن تحدث مع الرئيس دونالد ترامب عن أن الأوضاع بالمدينة قد تعود لطبيعتها خلال عدة أسابيع، مضيفًا لكن إذا انهار النظام الصحي، وفقد كثير من الناس حياتهم، فلن يكون بالإمكان تحقيق ذلك.

We had projected a need for 110K hospital beds at the apex of this virus.

The rate of infection is INCREASING and the curve has increased.

New projections show we may need 140K beds.

NYS is doing everything we can on every level to slow the spread.

We need your cooperation.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 24, 2020