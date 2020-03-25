تشييع جثمان وزير الدفاع السوداني في الخرطوم (فيديو)

بدأت مراسم تشييع جثمان وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر بمقابر الفاروق في العاصمة الخرطوم، مساء اليوم الأربعاء.

وأعلنت السلطات السودانية، نقل جثمان الوزير الراحل من عاصمة الجارة الجنوبية جوبا التي توفي بها صباح الأربعاء، إلى الخرطوم لتشييعه.

ونعى مجلس السيادة، في بيان الوزير قائلا "لقد ظل الفقيد طيلة فترة حياته العملية مثالا للبذل والعطاء والتفاني، من أجل الوطن وعزته ورفعته".

فيما أعلن المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية المفاوض محمد حسن التعايشي، في بيان تعليق مفاوضات سلام السودان في جوبا لمدة أسبوع، ابتداء من الأربعاء.

وقال متحدث باسم الجيش السوداني اليوم الأربعاء إن وزير الدفاع السوداني الفريق جمال الدين عمر توفي بذبحة صدرية مفاجئة في جوبا عاصمة جنوب السودان حيث كان يشارك في مفاوضات بين الحكومة والجماعات المسلحة.

وكان عمر عضوًا في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وقال موقع (باج نيوز) السوداني، إن وزير الدفاع السوداني الفريق جمال عمر توفى صباح اليوم بدولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية بحسب المعلومات الأولية التي حصل عليها (باج نيوز).

وولد الراحل في منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل عام 1960، ونال دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية السودانية.

حصل عمر، على ماجستير علوم عسكرية/ كلية القيادة والأركان المشتركة السودانية، ودبلوم الدراسات الدولية من جامعة نيروبي في كينيا.

وعمل رئيسا لشعبة الاستخبارات بعدد من المناطق، ومديرا للإدارة العامة للعلاقات الدولية بوزارة الدفاع، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، والأمين العام للوزارة، وعضوا بالمجلس العسكري الانتقالي، ورئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس.

وشغل عمر، منصب وزير الدفاع في حكومة عبد الله حمدوك، ومسؤول الترتيبات الأمنية والعسكرية في مفاوضات السلام بجوبا.

مفاوضات السلام

كان وزير الدفاع يشارك بمحادثات السلام مع الفصائل المسلحة في جوبا عاصمة جنوب السودان، لبحث الترتيبات الأمنية مع تلك المجموعات.

وأكد عمر، خلال كلمة في جوبا أمس، التزام الحكومة بالانتهاء من ملف الترتيبات الأمنية بينهم وبين الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار في الموعد المحدد له. وتوقع أن يكون ملف الترتيبات الأمنية مع الجيش الشعبي نموذجا لبقية الحركات المسلحة وللحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور مستقبلا.

وقطع بأن الطرفين تعهدا بالعمل بذات الروح والعزيمة التي أنجزا بها الملفات الأخرى حرصًا علي تحقيق السلام الشامل في البلاد.

وأشار عمر، في تصريحات صحفية يوم الإثنين، عقب جلسة الترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار إلى سعيهم لتعضيد قومية جيش موحد بعيدا عن الانتماءات السياسية يمثل كل السودان ويحمي حدوده.

وتعهد بالسعي لاستكمال المفاوضات رغم الظروف الصحية التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا، وأكد أنهم التزموا بتقليص الوفود المتفاوضة تنفيذا لتوجيهات وإرشادات حكومة جنوب السودان ممثلة في وزارة الصحة التي منعت التجمعات تحسبًا لدخول المرض.

ووصف عمر ملف الترتيبات الأمنية بالمهم، وأضاف لابد أن نجري ترتيبات أمنية محكمة تخاطب المشكلة من جذورها وتعالجها.