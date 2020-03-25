تركيا تعلن توزيع دواء صيني جديد على 40 مدينة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، توزيع أدوية فيروس كورونا المستوردة من الصين، على 40 مدينة في البلاد بالإسعاف الطائر.

وجاء عن الوزير نفسه أن المحتجزين بالعناية المركزة لهم الأولوية في الحصول على الدواء الجديد، مشيرا أن فاعليته ستظهر في الأيام المقبلة، وفق وكالة الأناضول.

وصرح قوجة في وقت سابق، أن بلاده تسلمت دواءً كانت نتائجه "إيجابية في علاج مصابي كورونا بالصين"، وفق تعبيره.

وقال قوجة: "الوزارة أجرت 3 آلاف و672 فحصا طبيا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وأن نتائج الفحوصات أظهرت إصابة 293 شخصا ليرفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 1529".

وأعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 37.

وفرضت تركيا إجراءات لاحتواء انتشار كورونا على غرار تعليق الرحلات وفرض حظر تجوال على المسنين البالغين من العمر 65 عامًا.

وعالميا، حتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 400 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يقرب من 19 ألف، فيما تعافى قرابة 104 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

