تحذير من تسونامي مدمر بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 ريختر جزر الكوريل

حذرت وسائل إعلام روسية صباح اليوم الأربعاء من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) "مدمرة" بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر جزر الكوريل الروسية.

وضرب زلزال بقوة 7.5 درجات صباح الأربعاء قبالة جزر الكوريل الروسية بحسب ما أفاد معهد الزلازل الأمريكي.

وقال المعهد إنّ مركز الزلزال يقع على عمق 59 كلم عن سطح البحر وعلى بعد حوالي 1400 كلم شمال شرق مدينة سابورو اليابانية.

من جهته، قال المركز الأمريكي للتحذير من التسونامي إنّه ما زال "يقيّم الواقع لتحديد مستوى الخطر".

وأضاف أنّ "هذا الزلزال لديه الإمكانية لتوليد تسونامي مدمّر في منطقة المصدر".

وذكرت هيئة الأرصاد اليابانية أن الزلزال ربما يتسبب في حدوث تغيرات طفيفة على مستوى سطح البحر في اليابان، دون أضرار متوقعة.

والكوريل أرخبيل من عشرات الجزر البركانية يقع بين بحر أوخوتسك والمحيط الهادئ وتتنازع السيطرة على أربعة من جزره اليابان وروسيا.

والجزر الأربع المتنازع عليها هي هابوماي وشيكوتان وإيتوروفو وكوناشيري وتقع في أقصى جنوب الأرخبيل وتطلق عليها موسكو اسم "الكوريل الجنوبية" في حين تسمّيها طوكيو "أراضي الشمال".

وقد حال النزاع على هذه الجزر دون أن توقّع روسيا واليابان حتّى الآن اتفاق سلام ينهي حالة الحرب القائمة بينهما رسمياً منذ الحرب العالمية الثانية، على الرّغم من عودة العلاقات الدبلوماسية بين طوكيو وموسكو في 1956.

وتعتبر طوكيو الجزر الأربع التي يسكنها حوالي 20 ألف شخص وضمّها الاتّحاد السوفياتي إليه في 1945 "جزءاً لا يتجزّأ من أراضي اليابان".