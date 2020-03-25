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سياسة

بينهم القحطاني وعسيري.. تركيا تتهم 20 سعوديا في قضية مقتل خاشقجي

الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي
الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي
25/3/2020

أعلنت تركيا الأربعاء توجيه تهمٍ لعشرين سعوديًا بينهم معاونان بارزان سابقان لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018.

وبحسب بيان لمكتب المدعي العام في اسطنبول، وجهت اتهامات للنائب السابق لرئيس المخابرات العامة أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني بإدارة عملية الاغتيال وتوجيه الأوامر لفريق قتل سعودي.

وطالبت النيابة العامة في إسطنبول بعقوبة السجن المؤبد المشدد على 18 شخصا يشتبه في ضلوعهم في جريمة مقتل خاشقجي.

وتضمنت اللائحة المطالبة بسجن متهمين اثنين آخرين بتهمة "التحريض على القتل المتعمد مع التصميم والتعذيب بشكل وحشي".

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، وأعلنت مقتل خاشقجي إثر شجار مع سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وكان القضاء السعودي أصدر قبل أشهر أحكاما بإعدام خمسة أشخاص لإدانتهم بقتل خاشقجي، من بين 11 موقوفا جرى التحقيق معهم، إلى جانب الحكم على ثلاثة آخرين بأحكام بالسجن وصلت في مجملها إلى 24 عاما فيما تم تبرئة القحطاني وعسيري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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