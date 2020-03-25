انتحار ممرضة بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا

قال موقع صحيفة الديلي ميل البريطانية إن ممرضة إيطالية أقدمت على الانتحار بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف الموقع أن الممرضة تدعى دانييلا تريتزي، 34 عاما، وتعمل في أحد المستشفيات بمقاطعة لومبارديا شمال البلاد، التي تعد المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا.

وقال اتحاد ممرضات إيطاليا إن دانييلا كانت تعاني من "ضغوط كبيرة" خوفا من أن تكون قد نقلت العدوى إلى أشخاص خلال محاولتها التصدي للمرض، معربا عن أسفه لوفاة الممرضة.

وأشار الاتحاد إلى حالة مشابهة قبل أسبوع في مدينة فينيسيا، مضيفا أن الضغوط التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي على مرأى الجميع.

وقال ماريو ألباروني، المدير العام لمستشفى سان جيراردون، الذي كانت تعمل فيه دانييلا، إنها "كانت في العزل المنزلي منذ 10 مارس/ آذار بعد ثبوت إصابتها، ولكنها لم تكن تحت المراقبة".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وسائل إعلام إيطالية أن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطقم الطبية ارتفع إلى 29 وفاة بعد تسجيل أربع وفيات جديدة الأربعاء.

وأظهرت أرقام نشرها معهد أبحاث إيطالي أن أكثر من 5700 عاملا في مجال الصحة أصيبوا بفيروس كورونا، وهو ما يمثل حوالي 8 % من إجمالي الإصابات في إيطاليا.

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