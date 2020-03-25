السودان: إطلاق سراح آلاف السجناء خشية تفشي فيروس كورونا

قررت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن أكثر من أربعة آلاف سجين، وذلك في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) "شهدت عضو مجلس السيادة، عائشة موسى، إطلاق سراح الدفعة الأولى من سجن الهدى في أم درمان (غرب نهر النيل)، وبلغ عددهم 4217 سجينا.

وأعلن السودان، في 13 مارس/آذار الجاري، عن رصد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة المصاب نفسه، في حين أعلن عن الإصابة الثانية يوم الجمعة الماضي، وهي لأجنبي يعمل في منظمة دولية.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني (أعلى سلطة أمنية بالبلاد) قد فرض، الإثنين 16 مارس، حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاطبت المفرج عنهم "أرجو أن تلتزموا بتوجيهات السلطات الصحية وتحترموا سيادة القانون".

وقال مشرف عمليات غرفة الطوارئ المركزية، محمد عبد الرحمن نقد الله "تشكّلت ثلاث فرق بعدد يفوق 60 كادرًا مصنفة إلى فريق للإرشاد والتوعية، وفريق طبي للفحص والحجر في حال ظهور أي أعراض، بجانب فريق إحصائي لجمع وتوثيق المعلومات والبيانات".

يذكر أن مجلس الأمن والدفاع السوداني قد فرض، أمس الأول الإثنين، حظر التجوال في جميع المدن السودانية اعتبارا من أمس الثلاثاء 24 مارس؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأغلقت السلطات السودانية جميع المطارات والمعابر البرية والبحرية.

في حين، علقت الحكومة الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات والمعاهد في أنحاء البلاد، بدءًا من السبت 14 مارس.

من جانبه، قال والي ولاية الخرطوم، أحمد عبدون حماد، إن نسبة تنفيذ حظر التجوال لمواجهة كورونا، في يومه الأول (أمس الثلاثاء)، قد بلغ نسبة 90 في المئة بالعاصمة السودانية، الخرطوم.

ونشر الجيش السوداني والشرطة ارتكازات أمنية في الشوارع الرئيسية بالخرطوم لتنفيذ قرار الحظر، ولم تصدر إحصاءات رسمية من سلطات البلاد حول مدى تطبيق القرار الاحترازي الصادر لمواجهة الفيروس.

هذا وأجبر انتشار الفيروس دولًا عدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجوال، مع تعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، فضلًا عن منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

وبلغ عدد المصابين في العالم بفيروس كورونا المستجد، حتى الآن، 453 ألفًا و74 مصابًا، وأدوى بحياة 20 ألفًا و519 ضحية، في حين نجا 113 ألفًا و121 شخصًا.