الجيش الروسي يتجول في شوارع إيطاليا.. ما القصة؟ (فيديو)

بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورا ومقاطع فيديو لعربات وشاحنات تابعة للجيش الروسي تتجول في شوارع مدن إيطالية.

وقال ناشطون إن الجيش الروسي أرسل مساعدات طبية لإيطاليا؛ لدعمها في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا بلغ 69 ألفًا و176 إصابة، لقي حتفه منهم 6 آلاف و820 شخصًا، في حين تعافى 8 آلاف و326 .

https://twitter.com/MarcoFlorianMED/status/1242801068041555969?ref_src=twsrc%5Etfw

Immagini storiche: convoglio militare russo a Roma, e non per far abbeverare i cavalli dei cosacchi a San Pietro, ma per supplire alla carenza di solidarietà occidentale e competere con gli aiuti cinesi pic.twitter.com/PWSTEZCGDT

— Germano Dottori (@GermanoDottori) March 25, 2020