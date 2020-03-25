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الجيش الروسي يتجول في شوارع إيطاليا.. ما القصة؟ (فيديو)

سيارات تابعة للجيش الروسي تتجول في مدن إيطالية
سيارات تابعة للجيش الروسي تتجول في مدن إيطالية
25/3/2020

بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورا ومقاطع فيديو لعربات وشاحنات تابعة للجيش الروسي تتجول في شوارع مدن إيطالية.

وقال ناشطون إن الجيش الروسي أرسل مساعدات طبية لإيطاليا؛ لدعمها في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا بلغ 69 ألفًا و176 إصابة، لقي حتفه منهم 6 آلاف و820 شخصًا، في حين تعافى 8 آلاف و326  .

https://twitter.com/MarcoFlorianMED/status/1242801068041555969?ref_src=twsrc%5Etfw

بذلك تأتي إيطاليا وصيفًا للصين في عدد الإصابات والوفيات؛ إذ يبلغ عد المصابين في الصين 81 ألفًا و218 مصابًا، توفي منهم 3 آلاف و281 شخصًا، وتعافى 73 ألفًا و650 شخصًا.

على الصعيد العالمي، بلغ عدد المصابين في العالم، حتى الآن، 445 ألفًا و753 مصابًا، مات منهم 19 ألفًا و767 إنسانًا، في حين عوفي 112 ألفًا و37  .

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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