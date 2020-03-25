الجيش الروسي يتجول في شوارع إيطاليا.. ما القصة؟ (فيديو)

بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورا ومقاطع فيديو لعربات وشاحنات تابعة للجيش الروسي تتجول في شوارع مدن إيطالية.

وقال ناشطون إن الجيش الروسي أرسل مساعدات طبية لإيطاليا؛ لدعمها في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا بلغ 69 ألفًا و176 إصابة، لقي حتفه منهم 6 آلاف و820 شخصًا، في حين تعافى 8 آلاف و326 .

https://twitter.com/MarcoFlorianMED/status/1242801068041555969?ref_src=twsrc%5Etfw

Koronavirüsle mücadeleye destek için Pratica di Mare hava üssüne gelen #Rusya Ordusu birliği #İtalya, #Bergamo'ya doğru yola çıktı.

📸 pic.twitter.com/7Zh4fJIa0u — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) March 25, 2020

İtalya’nın Roma şehrinde Rus askeri

araçları tıbbi yardım taşıyorlar. Bakalım daha neler göreceğiz.. pic.twitter.com/xzOiVBiyTM — Derin AnaIiz (@derinanaIiz) March 25, 2020

Immagini storiche: convoglio militare russo a Roma, e non per far abbeverare i cavalli dei cosacchi a San Pietro, ma per supplire alla carenza di solidarietà occidentale e competere con gli aiuti cinesi pic.twitter.com/PWSTEZCGDT — Germano Dottori (@GermanoDottori) March 25, 2020

بذلك تأتي إيطاليا وصيفًا للصين في عدد الإصابات والوفيات؛ إذ يبلغ عد المصابين في الصين 81 ألفًا و218 مصابًا، توفي منهم 3 آلاف و281 شخصًا، وتعافى 73 ألفًا و650 شخصًا.

على الصعيد العالمي، بلغ عدد المصابين في العالم، حتى الآن، 445 ألفًا و753 مصابًا، مات منهم 19 ألفًا و767 إنسانًا، في حين عوفي 112 ألفًا و37 .

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