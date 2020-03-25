إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا

أصيب الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا المستجد حسبما أعلن مكتبه اليوم الأربعاء.

وقال مكتب الأمير تشارلز أكبر أبناء الملكة إليزابيث الثانية وولي عهد بريطانيا، اليوم الأربعاء إن الأمير تشارلز قد أجرى تحليل فيروس كورونا الإثنين وثبت إيجابيته للفيروس اليوم.

وأفاد بيان لكلارينس هاوس، أحد القصور الملكية بلندن، أن الأمير تشارلز، البالغ من العمر 71 عاما، تظهر عليه أعراضا خفيفة لفيروس covid 19 ، "لكنه فيما عدا ذلك يتمتع بصحة جيدة ويعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية."

وقال المتحدث باسم كلارنس هاوس إن زوجته كاميلا دوقة كورنوول قد خضعت للاختبار أيضا إلا أن نتيجتها سلبية.

وأضاف البيان: تماشيا مع التوصيات الحكومية والطبية، فإن الأمير تشارلز والدوقة يخضعان للحجر الصحي الذاتي ببيتهما في اسكتلندا. أجريت الاختبارات بمعرفة خدمة الصحة القومية بمقاطعة أبردينشاير بإسكتلندا حيث انطبقت عليهما معايير إجراء اختبار الإصابة بالفيروس.

كاميلا زوجة الأمير تشارلز خضعت لاختبار كورونا أيضا ونتيجتها سلبية

وليس بالإمكان تأكيد من أين التقط الأمير تشارلز العدوى بالفيروس بسبب العدد الهائل من المشاركات التي أجراها بحكم دوره العام خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية (93 عاما) قد نقلت هي وزوجها (98 عاما) من قصر باكنغهام في لندن إلى قلعة وندسور للخضوع للعزل الصحي وحمايتهما من العدوى.