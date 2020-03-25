إصابة أحد موظفي معرض إكسبو 2020 دبي بفيروس كورونا

قال منظمو معرض إكسبو2020 دبي العالمي الذي من المقرر أن يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول إن أحد الموظفين أصيب بفيروس كورونا وإنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وحسبما نقلت وكالة رويترز، أكد متحدث وجود حالة إصابة تعقيبا على خطاب أبلغ المتعاقدين بها وجاء فيه أن معرض إكسبو 2020 دبي "سيواصل العمل وتقديم كل خدمات الدعم الضرورية بما يسمح باستمرار أعمال الإنشاء في الموقع".

وقال المتحدث "كل من يتواصلون أو يخالطون هذا الشخص ملتزمون ببروتوكولات هيئة الصحة بدبي بما في ذلك إجراءات الفحص والحجر والعزل الذاتي".

وقال مصدر مطلع على الأمر إن الموظف المصاب يعمل في مكتب معرض إكسبو 2020 دبي.

وجاء في الخطاب المرسل إلى المتعاقدين مع المعرض الذي من المقرر أن يستمر لمدة ستة أشهر "بوسعنا تأكيد أن هذا العضو في الفريق لم يتواصل مع أي فرد من العاملين في إكسبو أو متعاقدين خارج مكاتب إكسبو الرئيسية خلال ساعات العمل على مدى الأسبوعين الماضيين".

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأربعاء، تسجيل 85 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الحالات بالبلاد إلى 333 حالة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي حول كورونا، أن الحالات الجديدة بينها 7 مواطنين والبقية تعود لجنسيات مختلفة.

تقام معارض إكسبو الدولية كل خمس سنوات وتستمر لفترة أقصاها 6 أشهر حيث تستقطب ملايين الزوار

وقدر منظمو معرض إكسبو العام الماضي أنه سيجتذب 11 مليون زائر من الخارج. والمعرض حدث مهم في مجالات الثقافة والأعمال والتكنولوجيا وسيضم أجنحة من 192 دولة إلى جانب حفلات وفعاليات أخرى.

وذكر المتحدث أن المنظمين يراجعون الخطط والاستعدادات بصفة دورية بما يتسق مع توجيهات السلطات في الإمارات والأطراف الدولية المعنية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة تسيير إكسبو 2020، التي تضم الدول المشاركة في المعرض، اجتماعا عبر الإنترنت يوم 30 من مارس آذار لإجراء مزيد من المشاورات.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 440 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 112 ألفا.