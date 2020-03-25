أردوغان: سنشهد بناء نظام عالمي جديد بعد كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستعدة لكافة السيناريوهات بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا وإنها اتخذت تدابير وقائية مبكرة ضد الوباء.

جاء ذلك في خطاب وجهه أردوغان لأبناء الشعب التركي، مساء اليوم الأربعاء.

وتابع قائلا: "حين نتمكن من وقف سرعة انتشار الوباء خلال 2-3 أسابيع سنخرج من الوضع الحالي بأقل الأضرار".

وشدد على أن حياة كل مواطن تركي ثمينة جدا، وأنهم يدعون المواطنين باستمرار للبقاء في المنازل لهذا السبب.

وأوضح أن "العالم يسير نحو مرحلة لن يكون فيها أي شيء كما كان من قبل وسنشهد بناء نظام عالمي جديد بعد كورونا".

وزاد عدد الوفيات في تركيا إلى 44 أمس الثلاثاء بينما ارتفع عدد الحالات المؤكدة بواقع 343 حالة ليصل إلى 1872.

في سياق متصل، قال وزير التعليم التركي ضياء سلجوق اليوم الأربعاء إن تركيا ستمدد إغلاق المدارس في البلاد حتى 30 أبريل نيسان بسبب تفشي فيروس كورونا وإن التعليم من المنازل سيستمر خلال تلك الفترة.

وأغلقت تركيا المدارس وصممت نظاما للتعليم من المنازل للطلاب لمواصلة دروسهم بعد التفشي الذي بدأ هناك قبل أسبوعين.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة الذي كان يتحدث بجانب سلجوق، إن الإغلاق ليس عطلة لكنه إجراء وقائي لحماية الأسر.