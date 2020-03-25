أبناء كاسترو حاضرون..أطباء كوبيون لمحاربة كورونا في إيطاليا

أرسلت كوبا فريقا من الأطباء والممرضات إلى إيطاليا- لأول مرة- مطلع الأسبوع للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا بناء على طلب منطقة لومباردي أكثر المناطق تضررا من الفيروس.

كوبا التي تتميز في المجال الطبي، أرسلت "جيوشا من أصحاب المعاطف البيضاء" إلى مناطق كوارث في شتى أنحاء العالم وخاصة الدول الفقيرة منذ ثورتها في 1959.

وكان الأطباء الكوبيون في طليعة مكافحة الكوليرا في هايتي والإيبولا في غرب أفريقيا في عام 2010.

وهذا سادس فريق طبي ترسله كوبا في الآونة الأخيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الخارج.

وأرسلت هافانا فرقا لحليفتيها الاشتراكيتين فنزويلا ونيكاراغوا بالإضافة إلى جاميكا وسورينام وغرينادا.

ويمثل الفريق الكوبي الذي أرسل إلى إيطاليا حاليا والمؤلف من 52 فردا، أول فريق طوارئ يرسل إلى دولة تعتبر غنية.

أطباء كوبا يحاربون كورونا في إيطاليا

عمل "دون هوادة"

وقال مدير الفريق الطبي، إن الطاقم المؤلف من 36 طبيباً و15 ممرضاً وإداريا "مستعد للعمل دون هوادة لمعالجة المرضى والتصحيين" فى إيطاليا.

وعمل 30 عضواً من أعضاء هذا الفريقدى لوباء كوفيد 19″ بالتعاون مع الأخصائيين الص بمكافحة وباء إيبولا فى غرب أفريقيا عام 2014 بدعوة من منظمة الصحة العالمية، وفق ما أكد مدير الفريق خلال حفل وداع لهم فى هافانا.

وعاد توريد الخدمات الطبية على كوبا بـ6,3 مليارات دولار فى عام 2018، وهو يعد، بالإضافة إلى السياحة، أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الكوبي، بحسب الأرقام الرسمية.

كوادر طبية كوبية في ميلان-22 مارس

كاسترو.. حاضرا

وقاد فيدل كاسترو، الذي كان رمزا كبيرا من رموز الحرب الباردة بين الشرق الاشتراكي والغرب الرأسمالي، كوبا لخمسين عاما، تمكن خلالها من تأسيس نظام شيوعي في جزيرة لا تبعد عن البر الأمريكي سوى 90 ميلا، أو كما قال "تحت أنوف الامبرياليين مباشرة."

وإلى جانب النظام الصحي، يعد التعليم مصدر فخر كبير آخر في كوبا، فقد نجحت البلاد في القضاء على الأمية في أريافها في أوائل الستينيات، كما تعترف منظمات دولية عديدة بالتزام الحكومة الكوبية بالتعليم العالي والبحوث العلمية.

وفي أوائل القرن الحالي، توصلت دراسة أجراها البنك الدولي حول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي إلى أن كوبا تأتي في المرتبة الأولى في تدريس مادتي الرياضيات والعلوم في كل المراحل الدراسية للطلاب والطالبات.

ووصفت الدراسة المعاهد الكوبية بأنها "مساوية" في مستواها لتلك التي في العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.