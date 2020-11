وفاة رجل في الولايات المتحدة إثر تناوله عقارا لكورونا بشّر به ترمب

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مسنا وزوجته مصابان بفيروس كورونا، تعاطيا دواءً بشّر الرئيس ترمب بأنه فعال في علاج الوباء، فمات الرجل في الحال واُدخلت الزوجة العناية المركزة.

الرجل وزوجته في الستين من العمر من مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية تعاطيا فوسفات الكلوركين، وهو مكون الدواء الذي كان الرئيس ترمب يبشر بأنه فعال في علاج الكورونا، دون أي إشراف طبي، بعد ثبات إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، فمات الرجل في الحال واُدخلت الزوجة العناية المركزة.

وكان الرئيس ترمب قد أشار لعقار الكلوركين باعتباره علاجًا محتملًا لفيروس كورونا المستجد، في تغريدة له السبت قال فيها "تناول مادتي الهيدروكسيكلوريكين والأزيثروميسين معا ربما يمثل فرصة حقيقية كأحد أكبر مغيري اللعبة في تاريخ الطب".

Man dies & his wife is in critical condition after ingesting drug touted by Trump as a coronavirus treatment

Donald J. Trump @realDonaldTrump

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. pic.twitter.com/RZ7lgM41Fj

— Vammek Opinion (@Vammek) March 23, 2020