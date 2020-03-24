وزير الصحة الجزائري يعلن عن دواء جديد لكورونا.. وأطباء يردون

أثار التصريح الأخير لوزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، بخصوص اعتماد دواء كلوروكين علاجا لمرضى كورونا جدلا، بين أهل الاختصاص من أطباء وصيادلة.

وكتب الدكتور في الصيدلة معاذ تابينت على حسابه في فيسبوك قائلا" إن الدواء لم تثبت نجاعته في الحالات المتقدمة، فقط في بداية الإصابات مضيفًا أن اللجنة المكلفة بمتابعة الوباء ليست لها الكفاءة لاتخاذ هكذا قرار".

ونشر أطباء آخرون فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي حذروا فيها الصيدليات من بيع هذا الدواء دون وصفة طبيبة لأنه سينتج عن استهلاكه.

وقالت الحكومة إن الجزائر ستخصص مئة مليون دولار لاستيراد منتجات دوائية ومعدات لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ولاية البليدة

أعلنت الجزائر إصابة 201 بالمرض المعدي توفي منهم 17 معظمهم في منطقة البليدة جنوبي الجزائر العاصمة.

وعزلت السلطات الجزائرية، ولاية البليدة جنوب العاصمة، التي تعد بؤرة فيروس كورونا في البلاد، بغية محاصرة انتشار الوباء في المنطقة.

ومساء الإثنين، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في ختام اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، بتطبيق حجر تام على البليدة، إلى جانب حظر تجوال ليلي بالعاصمة الجزائر المحاذية لها.

ووفق بيان للرئاسة فقد تقرر فرض حجر تام بالبيوت بولاية البليدة طيلة 10 أيام قابلة للتمديد، مع منع الحركة من هذه الولاية وإليها، مع استثناءات ووضع حواجز مراقبة أمنية.

وتحولت البليدة صبيحة اليوم الثلاثاء إلى مدينة أشباح بعد سريان قرارات العزل الصحي، بينما عززت السلطات الأمنية من حواجز المراقبة على مداخلها وفق وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل الإجتماعي.