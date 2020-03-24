مع تفشي كورونا.. نتنياهو يحذر من وفاة 10 آلاف إسرائيلي وإصابة مليون

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 1656.. بعد الكشف عن 214 إصابة جديدة خلال ساعات الليل.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من كارثة صحية في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن مليون إسرائيلي قد يُصابون بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع هاتفي مع الوزراء الليلة الماضية، أنه من المتوقع وفاة 10 آلاف إسرائيلي بالفيروس حسب توقعات وزارة الصحة الإسرائيلية.

وقال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمانتوف، إن وتيرة الزيادة في أعداد المصابين تُذكرنا بإيطاليا ونخشى أن يحدث لدينا نفس السيناريو إن لم يتم تشديد التعليمات للجمهور.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجيش الإسرائيلي إلى 25 حالة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن حصيلة المصابين بفيروس كورونا من الجيش بلغت 25 حالة بعد تشخيص إصابة مجندة و4 جنود من إجمالي الإصابات الـ 1656 في إسرائيل.

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ارتفاع الإصابات

أعلنت الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 1656 بعد تسجيل 214 حالة جديدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الوزارة قولها إن حالة 31 من مجمل المصابين الذين يتلقون العلاج، حرجة.

وأوضحت أن 47 مصابًا من مجمل المصابين حالتهم متوسطة، أما باقي المصابين فحالتهم طفيفة، ولفتت الوزارة إلى تعافي 49 من المصابين.

كانت إسرائيل قد أعلنت عن حالة وفاة واحدة، الأسبوع الماضي، في وقت شددت فيه خلال الأسبوعين الماضيين، من القيود على حركة السكان، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 382 ألف شخص بالعالم، توفى منهم قرابة 16 ألفا و600، بينما تعافى أكثر من 105 ألف شخص.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجوال، وتعطيل الدراسة، وإلغاء أنشطة عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.