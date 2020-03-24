مصر: ارتفاع الوفيات بسبب كورونا إلى 20 والمصابين 402 وشفاء 80

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 402 حالة، والوفيات إلى 20.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية إن إجمالي المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 80 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، عن خروج 12 حالة من المصابين من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين.

وأوضح أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، ماعدا حالة لأجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وكشف مجاهد عن وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عاماً، وبذلك ترتفع أعداد الوفيات جراء الفيروس إلى 20 حالة.

وقررت الحكومة المصرية، الثلاثاء، فرض حظر تجول ليلي من السابعة مساء الى السادسة لمدة 15 يوما اعتبارا من الأربعاء، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأعلن مدبولي في مؤتمر صحفي عن مجموعة من الإجراءات الجديدة تطبق جميعها اعتبارا من غد الاربعاء لمدة 15 يوما للحد من تفشي فيروس كورونا أبرزها "حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساء حتى صباح اليوم التالي. "

وأضاف رئيس الوزراء أنه تقرر كذلك "إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص خلال الفترة نفسها. "

وقد أغلقت الحكومة بالفعل المدارس والجامعات وأوقفت الحركة الجوية في محاولة لوقف تفشي الجائحة بين سكان البلاد البالغ عددهم 100 مليون نسمة.