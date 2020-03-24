لحظة بلحظة: انتشار فيروس كورونا الثلاثاء 24 مارس

تجاوز عدد المصابين في العالم بفيروس كورونا المستجد أكثر من 400 ألف كما تجاوزت أعداد الوفيات 18 ألف وفاة، فيما أعلن عن تأجيل أولمبياد طوكيو التي كانت مقررة الصيف المقبل.

وحسب مواقع رصد حالات الإصابة بفيروس كورونا أصيب أكثر من 417 ألف شخص حول العالم بالفيروس، تعافى منهم نحو 108 آلاف شخص.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس في دول العالم.

قطر: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 4 حالات من إجمالي 526 حالة.

مصر: وفاة امرأة بالإسكندرية بالفيروس وتسجيل 36 إصابة وتعافي 100 حالة من إجمالي 402 حالة.

تركيا: تسجيل 7 وفيات ليصل عدد الوفيات إلى 44 وفاة، فيما زاد عدد حالات الإصابة 343 حالة ليصل عدد الحالات الإجمالي إلى 1872 حالة.

الإمارات: تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 248 حالة وشفاء 4 حالات.

الجزائر: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس ترفع إجمالي الوفيات إلى 19 ورصد 34 إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 264 حالة.

الأردن: تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد إلى 153 حالة.

الأردن: توقيف أكثر من 1600 شخص لمخالفتهم حظر التجول المفروض لمكافحة كورونا.

المغرب: تسجيل حالة وفاة واحدة و27 حالة إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 170 حالة.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا لمقيم أفغاني.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 767.

وزير الصحة الكويتي: شفاء 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 39 شخصا.

وزارة الصحة الكويتية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 191 مصابا.

البحرين: تسجيل حالة وفاة جديدة لشخص مصاب بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس في المملكة إلى ثلاث حالات.

البحرين: شفاء 13 حالة إصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 177 من بين 390 مصابا.

وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84 .

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1934.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1762 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24811.

وزارة الصحة الإيرانية: شفاء 537 ليصل إجمالي المتعافين 8913 شخصا.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 304.

وزارة الصحة العراقية: تسجيل 50 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 316.

وزارة الصحة العراقية: شفاء 13 من المصابين ليرتفع عدد المتعافين إلى 75 شخصا.

وزارة الصحة العراقية: وفاة 4 جراء إصابتهم بفيروس كورونا لترتفع إجمالي الوفيات إلى 27.

وزارة الصحة التونسية: تسجيل 25 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 114 وشفاء حالة واحدة.

مراسل الجزيرة: تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا ليرتفع الإجمالي إلى 1624.

باكستان تعلن تسجيل 110 إصابات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 909.

الصين: بلغ عدد الإصابات أكثر من 81 ألف حالة بعد تسجيل 78 إصابة جديدة، فيما بلغت حصيلة الوفيات نحو 3300 وفاة بعد تسجيل سبع وفيات جديدة، بينما شفي أكثر من 73 ألف شخص من الفيروس.

إيطاليا: بلغ عدد الوفيات 6820 حالة والإصابات 69176.

وأعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 743 وفاة جديدة و5.249 إصابة جديدة، وشفاء ما مجموعه 8.326 شخصا من الفيروس.

الولايات المتحدة: سجلت نحو 700 وفاة ونحو 53 ألف إصابة.

البنتاغون: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف وزارة الدفاع الأمريكية إلى 321 بينها 174 عسكريا.

البحرية الأمريكية: 3 إصابات بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت هي الأولى على متن إحدى سفننا.

إسبانيا: طلبت القوات المسلحة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) تقديم المساعدة لإسبانيا في مكافحة فيروس كورونا المستجد مع ارتفاع عدد الوفيات في البلاد إلى ما يقرب من 2800 والإصابات إلى نحو 40 ألف إصابة.

هولندا تعلن تسجيل 811 إصابة جديدة وارتفاع عدد الإصابات إلى 5560.

مراسل الجزيرة: الدنمارك تعلن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1577.

مراسل الجزيرة: السلطات الروسية تعلن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 495.

إسبانيا: تسجيل 514 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 2696.

تداعيات

اللجنة الأولمبية الدولية تعلن الاتفاق مع رئيس وزراء اليابان على تأجيل أولمبياد طوكيو إلى عام 2021.

وكالة الأنباء السورية: إعلان حظر التجول من 6 مساء وحتى 7 صباحا اعتبارا من الأربعاء لمواجهة فيروس كورونا.

وزارة الأوقاف في قطاع غزة: إغلاق مساجد قطاع غزة ووقف صلاة الجمعة والجماعة مؤقتا لمدة أسبوعين بداية من فجر الأربعاء.

السلطات الإماراتية تعلق جميع الرحلات القادمة والمغادرة بداية من مساء الثلاثاء ولمدة أسبوعين.

رئيس الوزراء الهندي يعلن تنفيذ إغلاق عام في عموم البلاد لمدة 21 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

لجنة الصحة بإقليم خوبي الصيني: رفع قيود الدخول والخروج في الإقليم من الأربعاء باستثناء مدينة ووهان.

السلطات الصينية تقرر رفع قيود السفر عن مدينة ووهان في 8 أبريل/ نيسان المقبل.

منظمة الصحة العالمية: 85% من حالات الإصابة التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية كانت من أوربا والولايات المتحدة.

منظمة الصحة العالمية: يمكن أن تتحول الولايات المتحدة لمركز تفشي كورونا نتيجة التسارع الكبير في عدد الإصابات.

منظمة الصحة العالمية: نرى بارقة أمل في إيطاليا بعد تسجيل عدد أقل من الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا.

اتحاد النقل الجولي الدولي (اياتا) يتوقع أن تبلغ خسائر قطاع الطيران في العالم 252 مليار دولار هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد.