كورونا يكبد قطاع النقل الجوي خسائر باهظة

توقع اتحاد النقل الجوي الدولي(إياتا) الثلاثاء أن يخسر قطاع الطيران في العالم 252 مليار دولار من عائداته هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

ويعادل هذا التوقع ضعف توقعات إياتا السابقة في هذا الإطار التي بلغت 113 مليار دولار.

وقال مدير عام الاتحاد ألكسندر دو جونياك "إنها أكثر الأزمات عمقاً التي مرت على قطاعنا على الإطلاق"، داعياً الحكومات لتقديم مساعدة لمواجهة "أزمة السيولة".

وأضاف "نحتاج إلى حزمة طارئة من المساعدات. ونحتاج خصوصا إلى سيولة".

وباتت الأزمة تلقي بثقلها على 98% من الرحلات التجارية في العالم، بحسب إياتا.

وقالت المنظمة الدولية إنه في مطلع العام كانت شركة طيران متوسطة تملك أموالا تكفيها لشهرين.

واضطرت شركات طيران إلى وقف أسطولها بالكامل بسبب القيود على السفر جراء وباء كوفيد-19.

والأسبوع الماضي وجهت تلك الشركات نداء استغاثة للحصول على مساعدات عاجلة تصل إلى 200 مليار دولار.

وتضم إياتا 290 شركة طيران تمثل 82% من إجمالي الرحلات العالمية.