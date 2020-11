كورونا يقتل الشباب أيضا.. وفاة إعلامي بارز في زمبابوي عاد من نيويورك

تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل خبر وفاة إعلامي مشهور في الثلاثين من عمره من زمبابوي بسبب إصابته بكورونا في مدينة نيويورك.

الشاب المتوفى هو "زورورو ماكمبا"، صحفي تلفزيوني بارز في الثلاثين من عمره من زمبابوي، اكتشف إصابته بالفيروس السبت عقب عودته من مدينة نيويورك، وهو أول حالة وفاة بكورونا في دولة زمبابوي حسب ما أعلنته وزارة الصحة هناك.

Zororo Makamba, a prominent 30-year-old television journalist, is the first person to die in Zimbabwe from the novel coronavirus. He developed symptoms a few days after returning from a trip to New York. https://t.co/4Q0eNNKpVn — CNN (@CNN) March 24, 2020

وكان "ماكامبا" قد عاد من نيويورك إلي زيمبابوي بعد زيارة استغرقت 9 أيام، وفور اكتشاف الإصابة عُزل في مستشفي ويليكنز في مدينة هراري بزيمبابوي.

وقد علق العالم المصري عصام حجي على الخبر في تغريدة له قائلًا: حينما يموت مذيع مشهور عمره 30 سنة في أيام قليلة وهو في كامل صحته بعد إصابته بالعدوى بفيروس كورونا خلال سفره، تعرف أن الشيء الوحيد الذي يجعلك تظن أنك محصن هو سوء تقديرك لحجم ما نمر به.

حينما يموت مذيع مشهور عمره 30 سنة في أيام قليلة وهو في كامل صحته بعد عدوته بفيروس كورونا خلال سفره تعرف أن الشيء الوحيد الذي يجعلك تضن أنك محصن هو سوء تقديرك لحجم ما نمر به.#خليك_في_البيت https://t.co/zHl9mJg7J0 — د. عصام حجي (@essamheggy) March 24, 2020

وعبر زملاء "ماكامبا" في تغريدات عبر تويتر عن مشاعر الحزن والأسى عقب تلقيهم خبر وفاة زميلهم. وكتبت "ستيفاني بوساري" من شبكة سي إن إن: "هذا أمر صعب للغاية، لقد كان مذيعاَ بارزاَ في زيمبابوي عمره 30 عاما فقط، لكنه توفي بفيروس كورونا، أرقد في سلام."

كما علقت صديقته "فيمباي موتينهيري" قائلة: "هذا شاب إفريقي ناجح وصحته جيدة؛ أنا الآن أنظر إلى إحصائيات هذا الفيروس نظرة مختلفة،هذا الشاب، له وجه واسم وصديق وأخ بالنسبة لي، لقد رحل باكراَ، توقف عن النكات ومشاركة التغريدات ووصف الأشخاص بجنون العظمة والقلق."

This was a tough one to report.

Zororo Makamaba was a prominent broadcaster in Zimbabwe. He was just 30. Now he has died from coronavirus. RIP. https://t.co/9vsJYg3v52 — Stephanie Busari (@StephanieBusari) March 23, 2020

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نفت الشائعة القائلة إن فيروس كورونا يصيب كبار السن فقط، حيث أوضحت أن كل الأعمار معرضة للإصابة والتدهور وبخاصة من يعانون من حالات مرضية مسبقة مثل الربو والسكري والقلب.

ويشار إلى أن فيروس كورونا قد بدأ الانتشار في قارة إفريقيا منذ نحو أسبوع مضى حيث سجلت عددا من دول القارة السمراء حالات إصابة ووفاة مثل زمبابوي، ورواندا، والكونغو، وساحل العاج، ونيجيريا، والسنغال.

Young. Black. Successful. African. Healthy. Covid19 statistics are no longer just that to me. This pandemic now has a face and a name to me – a friend and a brother. Gone too soon. Stop making jokes and sharing memes. Stop calling people paranoid, and alarmist. 💔💔💔 — Vimbai Mutinhiri – Ekpenyong (@The_Vimbai) March 23, 2020

ويواصل فيروس كورونا انتشاره في إفريقيا رغم الإجراءات التي اتخذتها حكومات هذه الدول مثل إغلاق الحدود، والتشديد على عدم تنقل المواطنين إلا للضرورة.

وكانت منظمة الصحة العالمية عبرت مرات عدة في الآونة الآخيرة عن قلقها من انتشار للوباء في قارة إفريقيا، التي تفتقد أنظمتها الصحية وسائل مكافحة الأمراض وأنظمة الرعاية الصحية اللازمة لذلك.

You were a friend, brother & good journalist. When I was at my lowest & the whole country was out to break me & all of mine, you put your hand on my shoulder & calmed me in the storm. You cared, genuinely. I will miss the DMs of wisdom. Covid-19 has robbed us. RIP my brother. 😥 pic.twitter.com/zlVFMsgpxs — Maynard Manyowa (@iAmKudaMaynard) March 23, 2020

This is terrible news. He was an influential and dedicated young man with so much potential. MHSRIP This shows that the virus is lethal and does not discriminate between races. Please its high time our leaders take this serious and make the rights decisions.#Covid19Zim https://t.co/xYcOwnkRa2 — kelvi_n_igel (@nigelmsipha) March 23, 2020