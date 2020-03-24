كورونا.. قرصنة باخرة تحمل كحولا طبيا لتونس واختفاء 6 ملايين كمامة متوجهة لألمانيا

اتهم وزير التجارة التونسي محمد المسيليني، إيطاليا بالاستيلاء على باخرة محمّلة بكحول طبي قادمة من الصين، كانت في طريقها إلى تونس.

وفي حادث مماثل اختفت شحنة تحوي 6 ملايين قناع للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد كانت في طريقها إلى ألمانيا.

تونس تتهم إيطاليا

تصريحات الوزير التونسي، جاءت في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، على قناة الحوار التونسية الخاصة، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيطالي بهذا الخصوص.

وقال وزير التجارة التونسي محمد المسيليني إن ما حدث لهذه الباخرة شبيه بسرقة التشيك لشحنة كمامات أرسلتها الصين إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أن كلّ الدول الأوربية تعيش اليوم حالة من الهستيريا، وجميعها تسرق المعدّات خوفا من هذا الفيروس.

وفي 14 مارس/آذار الجاري، أعلنت الصين، اعتزامها إرسال كمامات ومواد معقمة ومطهرة تعزيزا للخطوات التي اتخذتها تونس لمكافحة العدوى والوقاية من تفشي كورونا.

وأعلنت تونس، الإثنين، تعزيز انتشار وحدات من الجيش في كامل أرجاء البلاد، لتعزيز الجهود الأمنية في تطبيق الحجر الصحي الشامل، ضمن تدابير الوقاية من الفيروس.

كما أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي المصابين إلى 89.

والأحد، بدأ تطبيق حجر صحي شامل في كامل البلاد لمواجهة انتشار الفيروس.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 382 ألف شخص بالعالم، توفى منهم قرابة 16 ألفا و600، بينما تعافى أكثر من 102 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة،و منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

اختفاء 6 ملايين كمامة ضد كورونا متوجهة لألمانيا في كينيا

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية اليوم الثلاثاء أن الأقنعة المصنف درجة حمايتها بـFFP2″ " اختفت في أحد المطارات بكينيا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية إنه يُجرى التحقيق في الواقعة، مشيرة إلى أن الأمر يدور حول جزء من إجمالي شحنة أبرمت عقدها الإدارة العامة للجمارك.

وبحسب البيانات، فإن هيئة المشتريات التابعة للجيش الألماني تتولى تنظيم شراء المستلزمات الطبية الضرورية لمكافحة وباء كورونا المستجد، ويدعمها في تنظيم المساعدات لوزارة الصحة الألمانية الإدارة العامة للجمارك.