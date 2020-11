كورونا.. تعافي أكثر من 105 آلاف مصاب وواشنطن تبدأ العلاج بعقار الملاريا

مع استمراره في الانتشار، تسابق الدول لوقف انتشار فيروس كورونا، في وقت حذر فيه صندوق النقد من تأثيرات كبيرة على دول تعاني أوضاعا هشة.

وبلغت حصيلة حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد أكثر من 105 آلاف شخص، في حين أودى الفيروس الذي انتشر في 195 بلدا بأرواح أكثر من 16 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.

وتتسارع وتيرة تفشي كورونا عالميًا، حيث ارتفع عدد المصابين به إلى أكثر من 376 ألف شخص، وما زالت الصين تتصدر الدول المصابة تليها إيطاليا ثم الولايات المتحدة فإسبانيا ثم ألمانيا.

وفي حين تستعد الولايات المتحدة لبدء استخدام عقار مضاد للملاريا لعلاج الوباء، انضمت دول عربية لفرض حظر التجول، وأعلنت أخرى اتخاذ إجراءات قانونية ضد غير الملتزمين به.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة على تويتر إن مدينة نيويورك ومناطق أخرى ستبدأ اليوم الثلاثاء استخدام عقار علاج الملاريا، وأضاف "نسعى للحصول على كميات كبيرة من عقاري هيدروكسي كلوروكين وزيباك وسيجري توزيعها صباح الثلاثاء"، مؤكدا أن هذا العقار قد أحرز نتيجة عظيمة، وفق قوله.

A great early result from a drug that will start tomorrow in New York and other places! #COVIDー19 https://t.co/4F4Qk4WFtK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2020