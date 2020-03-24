كورونا.. تعافي أكثر من 105 آلاف مصاب وواشنطن تبدأ العلاج بعقار الملاريا

مع استمراره في الانتشار، تسابق الدول لوقف انتشار فيروس كورونا، في وقت حذر فيه صندوق النقد من تأثيرات كبيرة على دول تعاني أوضاعا هشة.

وبلغت حصيلة حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد أكثر من 105 آلاف شخص، في حين أودى الفيروس الذي انتشر في 195 بلدا بأرواح أكثر من 16 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.

وتتسارع وتيرة تفشي كورونا عالميًا، حيث ارتفع عدد المصابين به إلى أكثر من 376 ألف شخص، وما زالت الصين تتصدر الدول المصابة تليها إيطاليا ثم الولايات المتحدة فإسبانيا ثم ألمانيا.

وفي حين تستعد الولايات المتحدة لبدء استخدام عقار مضاد للملاريا لعلاج الوباء، انضمت دول عربية لفرض حظر التجول، وأعلنت أخرى اتخاذ إجراءات قانونية ضد غير الملتزمين به.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة على تويتر إن مدينة نيويورك ومناطق أخرى ستبدأ اليوم الثلاثاء استخدام عقار علاج الملاريا، وأضاف "نسعى للحصول على كميات كبيرة من عقاري هيدروكسي كلوروكين وزيباك وسيجري توزيعها صباح الثلاثاء"، مؤكدا أن هذا العقار قد أحرز نتيجة عظيمة، وفق قوله.

A great early result from a drug that will start tomorrow in New York and other places! #COVIDー19 https://t.co/4F4Qk4WFtK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2020

ركود اقتصادي

من ناحية أخرى قال صندوق النقد الدولي، إن جائحة كورونا ستتسبب في ركود عالمي في 2020 قد يكون أسوأ من ذلك الذي أوقدت شرارته الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.

ورحبت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد بالخطوات المالية الاستثنائية المتخذة من بلدان عديدة لتدعيم أنظمة الصحة وحماية الشركات والعمال المتأثرين، وبما اتخذته البنوك المركزية لتيسير السياسة النقدية.

وأصدرت جورجيفا التوقعات الجديدة عقب مؤتمر بالهاتف لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذين قالت إنهم اتفقوا على أهمية تضامن دول العالم.

وأضافت "التكلفة البشرية لجائحة فيروس كورونا هي غير قابلة للقياس بالفعل وعلى كل الدول العمل معا لحماية الناس والحد من الأضرار الاقتصادية".

وأوضحت جورجيفا أن توقعات النمو العالمي سلبية وإن الصندوق يتوقع الآن "ركودًا لا يقل سوءًا عما صاحب الأزمة المالية العالمية أو أسوأ".

وقالت، أن تعافيا متوقع في 2021، لكن تحقيقه يستلزم أن تعطي الدول الأولوية للاحتواء وتقوية الأنظمة الصحية، وقالت "التأثير الاقتصادي سيكون حادا، لكن كلما كان توقف الفيروس سريعا، كان التعافي أسرع وأقوى".

وأشارت إلى أن الصندوق سيزيد تمويلات الطوارئ زيادة كبيرة، مشيرة إلى أن 80 دولة طلبت المساعدة بالفعل وأن الصندوق مستعد لاستخدام كامل طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار.

أفراد من قوى الأمن الصينية أمام أحد المباني في بكين-24 مارس

غوتيريش يطلب مساعدة

هذا، و قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة العالمية تريد ملياري دولار لمساعدة الدول الفقيرة على التصدي للفيروس، منبهًا أيضًا إلى الحاجة إلى حزمة ضخمة ومنسقة للتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء حول العالم.

وأوضح غوتيريش في مؤتمر صحفي عبر الفيديو "الحزمة يجب أن تجعل الأسر… والشركات والمجتمعات قادرة على المواجهة بثبات".

وقال غوتيريش "نحتاج إلى تنسيق أقوى بكثير" مضيفا أنه كتب ذلك في رسالة إلى مجموعة العشرين وسينضم إلى اجتماع المجموعة الافتراضي

المقرر بعد أيام.

وأضاف أنه سيوجه نداءً إنسانيًا يطالب فيه بملياري دولار يوم الأربعاء، كما دعا إلى وقف إطلاق نار عالمي حتى يتمكن العالم من التركيز على مكافحة جائحة الفيروس.

وقال "لقد حان الوقت لإنهاء الصراع المسلح والتركيز معا على معركة حياتنا الحقيقية".

وتحاول الأمم المتحدة التوسط لإنهاء النزاعات في دول من بينها سوريا واليمن وليبيا، في الوقت الذي تقدم فيه مساعدات إنسانية لملايين المدنيين.

الأردن يقرر توصيل الأغذية إلى المنازل

في الأردن، قالت السلطات الإثنين إنها ستمدد حظر التجول إلى أجل غير مسمى ووعدت بأن يبدأ بتوصيل المواد الغذائية والسلع الأساسية للمنازل في جميع أنحاء البلاد في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الحكومة رتبت مع البلديات لتوصيل ما يكفي من الخبز والمياه واسطوانات الغاز والمستلزمات الطبية الأساسية في أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الأردن الذي يبلغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة في غضون أسبوع من ست حالات إلى 127 حالة. ولم يتم الإبلاغ عن وفاة أحد.

وأعلن الأردن حظر تجوال في كل أنحاء البلاد يوم السبت بموجب قوانين طوارئ صارمة تمنح السلطات صلاحيات واسعة. وناشد الملك عبد الله المواطنين بتجنب الخروج واحترام حظر التجول.

ونشرت السلطات آلاف الجنود عند نقاط التفتيش في المدن الرئيسية للحد من الحركة، قائلة إن كثيرين من السكان تجاهلوا مناشدات سابقة بالبقاء في منازلهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن مخلص المفلح "ما زال هناك بعض الفئات غير الواعية والمدركة لحجم الخطر، وما زالت مصرة على ارتكاب المخالفة" مضيفًا أنه جرى إلقاء القبض على ما يزيد على 800 شخص.

وقال وزير الداخلية سلامة حماد لقناة المملكة الإخبارية إن قوات الأمن أعدت أربعة سجون لإيواء المخالفين لمدة أسبوعين قبل توجيه الاتهامات إليهم وأضاف أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف للقانون.

أفراد من الجيش الأردني في العامصمة عمّان-22 مارس

الصين وكوريا الجنوبية

وشهد بر الصين الرئيسي زيادة بواقع المثلين في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مدفوعة بقفزة في عدد المصابين القادمين من الخارج في حين تم تسجيل عدد من الحالات المنقولة محليا في الحصيلة اليومية للإصابات.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين شهدت 78 حالة إصابة جديدة بكورونا يومالاثنين بزيادة بواقع المثلين عن يوم الأحد، وكانت هناك 74 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج ضمن الحالات الجديدة بزيادة عن 39 حالة يوم الأحد.

وأوضحت اللجنة اليوم الثلاثاء إن ووهان عاصمة إقليم هوبي وبؤرة تفشي المرض في الصين أبلغت عن حالة إصابة واحدة جديدة وذلك بعد خمسة أيام من عدم الإبلاغ عن إصابات جديدة.

وتم إعلان ثلاث حالات إصابة منقولة محليا في مناطق أخرى من الصين.

و أعلنت كوريا الجنوبية 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء مواصلة الاتجاه النزولي لحالات الإصابة الجديدة.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية بلغ 9037 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة اثنين إلى 120 حالة .

ويمثل ذلك اليوم الثالث عشر على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية نحو 100 حالة إصابة جديدة أو أقل، وأعلنت كوريا الجنوبية عن أدنى عدد من الإصابات يوم الاثنين منذ وصولها إلى ذروتها في 29 فبراير شباط عندما سجلت 909 حالات.