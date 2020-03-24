حظر تجوال ووقف المواصلات العامة.. مصر توسع إجراءتها لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، فرض حظر تجوال في البلاد من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، بدءا من يوم غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، ووقف جميع وسائل النقل العام بسبب كورونا.

وقررت الحكومة عددًا من الإجراءات الاحترازية وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة وباء كورونا، من بينها إغلاق جميع المحال التجارية في نفس موعد الحظر، مع إغلاقها تماما يومي الجمعة والسبت، باستثناء الصيدليات والمخابز والبقالات.

وكذلك إغلاق جميع المحال الترفيهية، والمطاعم واقتصارها على خدمة التوصيل، بنفس المدة الزمنية، وتعليق الخدمات الحكومية للمواطنين بالكامل، باستثناء مكاتب الصحة، وإغلاق كل النوادي وصالات الالعاب الرياضية.

كما قررت الحكومة مد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما آخر ، وسيتم استمرار العمل بقرار تخفيض العمالة في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن من يخالف تلك القرارات سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ الساري بدءًا من الغرامات حتى الحبس، وصدرت تعليمات لوزارة الداخلية بعدم التهاون في التطبيق.

وكان السيسي قد أعلن عبر صفحته على فيسبوك في وقت سابق اليوم، عن حزمة إجراءات احترازية جديدة، كلف الحكومة بها، ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الإثنين، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ووفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات لمصريين.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين هو 366 حالة من ضمنها 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.