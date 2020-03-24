تكبيرات بالإسكندرية والجيزة لرفع وباء كورونا.. ما علاقة باسم يوسف؟ (فيديو)

علت أصوات الأهالي بمحافظة الإسكندرية المصرية، فجر الثلاثاء بالتكبير والدعاء إلى الله برفع الوباء، ثم نزلت مجموعات منهم في مسيرات طاردها الأمن المصري واعتقل عدد من المشاركين.

وانتهى بعضُ هذه المسيرات لاحقا من خلال تفريق الشرطة لها واعتقال عدد من المشاركين الذين تم الإفراج عنهم لاحقا.

وصرح وزير الإعلام لاحقًا، أن تطبيق حظر التجوال أمر وارد وأن هناك مطالبات واسعة من المواطنين بذلك.

ولاقت التظاهرات استنكارا واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمخالفتها الأمر بمنع التجمعات حيث اعتبروا أنها تزيد من انتشار الفيروس ولا تحقق أي فائدة تذكر.

وقال بعضهم أن التكبير والدعاء يكون في المنزل وأن ما حدث ما هو إلا "كوميديا" ولا جدوى منه، بل إنهم يساهمون بذلك في نشر الفيروس.

انتقد الإعلامي المصري باسم يوسف خروج عشرات المصريين في تظاهرات بمدينة الاسكندرية تطالب برحيل وباء كورونا.

وبدا على يوسف -المقيم في الولايات المتحدة- التأثر مؤكدا أنه يعمل على توعية المصريين لمواجهة الوباء.

وعلى خطى أهالي الإسكندرية، خرج أهالي منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، إلى الشرفات وعلت أصواتهم بالدعوات والتكبيرات لرفع وباء كورونا عن مصر.

يشار إلى الأن الأرقام الرسمية المصرية توضح الزيادة اليومية المطردة في أعداد الإصابات، حيث بلغت الإصابات الجديدة المسجلة في الـ24 ساعة الماضية 33 إصابة وذلك رغم انخفاض العدد الكلي الرسمي للإصابات (339) والوفيات (19) مقارنة بدول أخرى.

غير أن الكثير في مصر وخارجها يشككون في حقيقة الأرقام المعلنة وعدم مطابقتها لحالات اكتشفها الأهالي، والشهادات على مواقع التواصل، وذلك رغم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل يومين أن الدولة تتعامل "بشفافية" مع الأزمة.

اللى بيحصل ده اسمه مهزلة وغباء واستهتار وتخلف

عايزين تكبروا يبقى من البيت لكن مش نزول للشارع وتجمع اكنهم طالعين مظاهرة

التجمع ده لو بس فيه شخص ١ مصاب بعد ١٤ يوم هتكون مناطق كاملة #الإسكندرية #الشعب_المصرى pic.twitter.com/NL2qoo66Is — نُورْهان (@NourhanAZayed) March 24, 2020