البث الحي
سياسة

تكبيرات بالإسكندرية والجيزة لرفع وباء كورونا.. ما علاقة باسم يوسف؟ (فيديو)

تكبيرات في شرفات وشوارع الإسكندرية
تكبيرات في شرفات وشوارع الإسكندرية
24/3/2020

علت أصوات الأهالي بمحافظة الإسكندرية المصرية، فجر الثلاثاء بالتكبير والدعاء إلى الله برفع الوباء، ثم نزلت مجموعات منهم في مسيرات طاردها الأمن المصري واعتقل عدد من المشاركين.

وانتهى بعضُ هذه المسيرات لاحقا من خلال تفريق الشرطة لها واعتقال عدد من المشاركين الذين تم الإفراج عنهم لاحقا.

وصرح وزير الإعلام لاحقًا، أن تطبيق حظر التجوال أمر وارد وأن هناك مطالبات واسعة من المواطنين بذلك.

ولاقت التظاهرات استنكارا واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمخالفتها الأمر بمنع التجمعات حيث اعتبروا أنها تزيد من انتشار الفيروس ولا تحقق أي فائدة تذكر.

وقال بعضهم أن التكبير والدعاء يكون في المنزل وأن ما حدث ما هو إلا "كوميديا" ولا جدوى منه، بل إنهم يساهمون بذلك في نشر الفيروس.

انتقد الإعلامي المصري باسم يوسف خروج عشرات المصريين في تظاهرات بمدينة الاسكندرية تطالب برحيل وباء كورونا.

وبدا على يوسف -المقيم في الولايات المتحدة- التأثر مؤكدا أنه يعمل على توعية المصريين لمواجهة الوباء.

وعلى خطى أهالي الإسكندرية، خرج أهالي منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، إلى الشرفات وعلت أصواتهم بالدعوات والتكبيرات لرفع وباء كورونا عن مصر.

يشار إلى الأن الأرقام الرسمية المصرية توضح الزيادة اليومية المطردة في أعداد الإصابات، حيث بلغت الإصابات الجديدة المسجلة في الـ24 ساعة الماضية 33 إصابة وذلك رغم انخفاض العدد الكلي الرسمي للإصابات (339) والوفيات (19) مقارنة بدول أخرى.

غير أن الكثير في مصر وخارجها يشككون في حقيقة الأرقام المعلنة وعدم مطابقتها لحالات اكتشفها الأهالي، والشهادات على مواقع التواصل، وذلك رغم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل يومين أن الدولة تتعامل "بشفافية" مع الأزمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الجيش الإثيوبي يوجه اتهامات خطيرة لمدير منظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم (رويترز)

فقه المقاطعة

المقاطعة
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)