تعرف على "فيروس هانتا" Hantavirus الذي يثير جدلا بعد ظهوره في الصين

أثار "فيروس هانتا" جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الصين وفاة شخص في مقاطعة يونان جنوب وسط الصين، وسط مخاوف من أن يكون الفيروس وباءا جديدا على غرار فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الناطقة باللغة الإنجليزية إن شخصا توفي في مقاطعة يونان متأثر بإصابته بفيروس "هانتا" خلال عودته من عمله إلى إقليم "شاندونغ" على متن حافلة أمس الإثنين.

وأضافت الصحيفة أنه تبين أن الشخص المتوفى مصاب بفيروس "هانتا"، مشيرة إلى أنه جرى فحص 32 شخصا آخرين كانوا على متن الحافلة، دون أن تشير إلى نتائج تلك الفحوصات.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW

