بمسحة من البلعوم.. اعتماد اختبار سريع لكشف فيروس كورونا

أعلن مختبر "بيوميريو" الفرنسي، أنه حصل بصورة استثنائية على الحق في أن يطرح في السوق الأمريكية اختبارا جديدا سريعا للكشف عن فيروس كورونا طوال فترة الأزمة الناجمة عن تفشي الوباء.

والاختبار الجديد المسمى "بيوفاير كوفيد-19" يكشف عن فيروس كورونا المستجد في خلال 45 دقيقة "من مسحة من البلعوم الأنفي"، وفق بيان صحفي صادر عن المجموعة الفرنسية.

وأضافت المجموعة الفرنسية أن الاختبار سهل الاستخدام وجرى تطويره بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية التي ستتلقى أول كمية منه على أن يصبح بعدها متاحاً في السوق الأمريكية، ومن ثم في السوق الدولية "عندما تسمح السلطات المنظمة بذلك".

وتؤكد الشركة أن تصريح التسويق هذا في الولايات المتحدة موقت، إذ مُنح وفقًا لإجراءات الطوارئ.

وتشير إلى أنها تزيد من طاقتها الإنتاجية في منطقة سولت ليْك سيتي في ولاية يوتا، غرب الولايات المتحدة، من أجل الوصول إلى قدرة إنتاجية "قصوى" من علب الاختبار "في غضون بضعة أسابيع".

وهذه ثاني مجموعة اختبار للكشف عن فيروس كوفيد-19 طورتها مجموعة "بيوميريو". وتم التحقق من نجاح اختبار (SARS Cov-2 R-Gene) "في الوقت الحقيقي" في فرنسا من قبل المركز المرجعي الوطني لفيروسات عدوى الجهاز التنفسي الذي أشاد به.

وينبغي أن يحصل الاختبار المُنتج في فرنسا قريباً على تصريح لتسويقه في الاتحاد الأوربي.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب فيروس كورونا نحو 400 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 17 ألفا و200، فيما تعافى قرابة 104 آلاف.