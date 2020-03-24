بريطانيا تقيم مستشفى ميدانيا بسعة 4 آلاف سرير للمصابين بكورونا

قالت الحكومة البريطانية إنها ستقيم مستشفى ميدانيا بمساعدة الجيش يتسع لأربعة آلاف سرير في مركز للمعارض شرق العاصمة لندن في إطار خططها لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن المستشفى المؤقت، الذي سيعرف باسم "إن إتش إس نايتنغيل هوسبيتال"، سيفتتح في مركز إكسيل في شرق لندن وسيتضمن قسمين يتسع كل منهما لألفي شخص.

وأعلن هانكوك أن نحو 11800 شخص، من بينهم أطباء وممرضون وغيرهم من العاملين الطبيين، استجابوا للنداء الذي وجه الى المتقاعدين والعاملين السابقين في جهاز الرعاية الصحية للمساعدة.

وأشار الوزير البريطاني إلى أنه سيتم استدعاء نحو 5500 من طلاب الطب في السنة النهائية و18700 طالب تمريض في سنتهم الدراسية الأخيرة الأسبوع المقبل للمساعدة.

وأوضح أنه "في الإجمال لدينا أكثر من 35 ألف عامل طبي إضافي سيعملون عندما تبلغ حاجة البلاد لجهاز الرعاية الصحية أقصاها".

كما تسعى الحكومة إلى تجنيد 250 ألف متطوع للمساعدة في أمور مثل شراء وتوزيع الأغذية والأدوية على الأشخاص الذين يعزلون أنفسهم وعلى المسنين.

إلا أن هانكوك أكد على وجوب الالتزام بنصيحة الحكومة والبقاء في المنزل بعد المخاوف بشأن النسبة الحالية من الإصابات المؤكدة وعدم فحص المصابين المحتملين.

وتأتي الخطوة بعد أن سجلت بريطانيا الثلاثاء أعلى زيادة يومية في عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا كما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن حصيلة الوفيات في أنحاء المملكة المتحدة ارتفعت الثلاثاء بواقع 87 إلى 422 حالة، أي بزيادة نسبتها 26 % على أساس يومي.

وأمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بفرض إغلاق على البلاد لمواجهة انتشار الوباء، الذي أصاب أيضا 8077 شخصا في البلاد.

ودعا جونسون السكان إلى "البقاء في منازلهم" لمنع انتقال المرض وتخفيف الضغط على جهاز الرعاية الصحية الوطني الذي تديره الحكومة.

كما أمر جونسون بإغلاق المتاجر والخدمات غير الأساسية وحظر التجمعات لأكثر من شخصين.