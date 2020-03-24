المغرب يحقق بشأن طبيب مصاب بكورونا عالج عشرات المرضى

أثار خبر إصابة طبيب مغربي بفيروس كورونا الجدل في المغرب، خاصة وأن الطبيب المعني كشف على عدد المرضى كما أنه أجرى عملتين جراحيتين بعد عودته من الخارج، حيث أصيب بالفيروس.

وتفاعل المدونون المغاربة عبر منصات التواصل، مع قرار فتح النيابة العامة بحثًا في القضية وملابساتها، معبرين عن استيائهم من هذا "الفعل المشين" و"انعدام الضمير المهني والأخلاقي للطبيب"، على حد تعبيرهم.

#كورونا_فيروس

النيابة العامة تقرر فتح تحقيق في قضية "طبيب تطوان" pic.twitter.com/20J6ZWFPuI — Youssef Belhaissi يوسف بلهيسي (@YBelhaissi) March 22, 2020

وطالب المدونون بإنزال أشد العقوبات وأقصاها لكل من يتلاعب بحيوات الناس ويعرضها للخطر.

ونشرت وزارة الصحة المغربية، بلاغًا أكدت فيه "إغلاق العيادة الطبية حيث يشتغل الطبيب ومباشرة المتابعة القضائية ضده وكل المتورطين في القضية".

https://twitter.com/Houda_Officiel/status/1241848108943904780?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الاثنين، 143 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، توفي 4 مصابين منهم وتعافى 5.

الطب العسكري

من ناحية أخرى، أمر ملك المغرب محمد السادس، بوضع الطب العسكري تحت الخدمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى خلفى، إن الملك أمر "بتوظيف الوسائل المتوفرة لدى الطب العسكري من أجل تقوية البنيات الصحية الموجهة إلى محاربة فيروس كورونا".

وأضاف الخلفي، في بيان عبر حسابه على "فيسبوك"، أن الملك أعطى تعليماته لتعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لمواجهة هذا الوباء، من خلال الطاقم الطبي للقوات المسلحة الملكية.

تشديد أمني

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني المغربية حملة اعتقالات ضد مخالفي حظر التجوال، الذي فرضته حالة الطوارئ الصحية بالمملكة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر حساب المديرية على تويتر تغريدات يؤكد من خلالها اعتقال العديد من مخالفي التعليمات الأمنية، خاصة أولئك الذين دعوا إلى لمسيرة في مدينة طنجة، شمال المغرب، التي أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

#Covid_19

إيداع شخصين تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة طنجة، للاشتباه في تورطهما في التحريض على التجمهر والعصيان وتعريض سلامة الأشخاص للخطر وخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة لمنع انتشار #وباء_كورونا_المستجد pic.twitter.com/qYmq4Em6kT — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) March 22, 2020

خاصة تحقيق +فحص شامل ومراجعة كل الخطوات من المطار الى مخفر الشرطة …كان الله في عون رجال الامن و الأطر الطبية والله …تشكينا من الجهل لكن واش حتى الدكاتره بيهم الجهلاء ؟؟!!!¡!…… الله يحد الباس #كورونا_المغرب — ابراهيم لدة (@LeddaOptic) March 22, 2020

Ça c est grave. Vous imaginez le nombre de patient qu il a dû voir , et ses derniers on t fréquente d autres gens w ziiid w ziiid. Lah yster w safi. Ça px être le point de non retour lah yster. — mour@d (@amya122) March 22, 2020

الله يأخذ فيه الحق خسو أقصى عقوبة لأنه خلاف تعليمات الدولة نطلبو من الله عز وجل ميكونشي أدا معه الأبرياء لي دوزو عندو — Mohammed Nouinou (@MohammedNouinou) March 23, 2020

#كورونا_فيروس ولا تيبان ليا نعمة ماشي نقمة. شفنا شكون لي معانا وشكون لي ضدنا, عرا على بزاف ديال الامور,,طبيب عام كان تيدعي انه طبيب نساء وتوليد وتيدير العماليات اسيدي — rafki saoud zakaria (@lhrizii) March 22, 2020