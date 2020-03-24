الصين: أي شخص يصل البلاد سيخضع لاختبار كورونا والحجر الصحي

ذكرت صحيفة "بكين ديلي" الصينية أنه اعتبارا من 25 مارس/ آذار، سيخضع أي شخص يدخل إلى بكين من الخارج للاختبار النووي للكشف عن الإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا.

إضافة إلى الحجر الصحي المركزي والملاحظة الطبية على الوافدين الجدد.

وكانت العاصمة الصينية قد أعلنت يوم الأحد أنها ستعيد توجيه جميع الرحلات المقرر هبوطها في مطار العاصمة بكين الدولي إلى 12 مطارا محددا في جميع أنحاء البلاد، في محاولة لتخفيف الضغط في التعامل مع حالات الإصابة القادمة إلى البلاد.

وسيخضع هؤلاء الركاب إلى عمليات حجر صحي لدى وصولهم إلى المطارات، وسيتم السماح للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض بالصعود إلى الطائرة مرة أخرى لرحلة متوجهة إلى بكين، حيث تتم مطالبة جميع الركاب الذين يصلون إليها بالفعل بالخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما.

تحاول الصين تفادي عودة وباء كوفيد-19 إلى أراضيها (رويترز)

رفع الإغلاق عن ووهان

وتعتزم الصين رفع الإغلاق المفروض على مدينة ووهان بسبب فيروس كورونا، في الثامن من أبريل/ نيسان المقبل.

جاء ذلك حسب بيان لحكومة إقليم هوبي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكرت الحكومة أنها ستسمح باستئناف حركة المواصلات في المدينة التي ظهرت فيها أول إصابة بالفيروس في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

ويأتي تخفيف القيود بعد أن انعدم تسجيل إصابات جديدة في هوبي في 19 مارس/ آذار، بعد أن كانت تلك المقاطعة تسجل أعدادا كبيرة بشكل يومي.

78 إصابة جديدة

وسجلت الصين 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت بلومبرغ عن السلطات الصينية أن 74 حالة من تلك الحالات، هي لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

وأضافت أنه تم تسجيل حالة إصابة إضافية واحدة في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد بذلك إلى 81 ألفا و171 إصابة.

كما تم تسجيل سبع وفيات جديدة جميعها في هوبي ليرتفع الإجمالي في عموم البلاد إلى 3277 وفاة.

وارتفع عدد من تم شفاؤهم من الفيروس بمقدار 456 شخصا إلى 73 ألفا و159 شخصا.