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سياسة

وفاة لواء ثان بالجيش المصري جراء إصابته بفيروس كورونا

اللواء اركان حرب شفيع عبد الحليم داود
اللواء اركان حرب شفيع عبد الحليم داود
23/3/2020

أعلنت وسائل إعلام مصرية وفاة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية التابعة للجيش المصري، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وتعد هذه حالة الوفاة الثانية للواء في الجيش المصري بفيروس كورونا،في غضون 24 ساعةــ، بعد الإعلان عن وفاة اللواء خالد شلتوت أمس الأحد. 

وكانت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية قد ذكرت في 13 من مارس/آذار الجاري أنها حصلت على "معلومات موثقة من مصادرها الخاصة تفيد بظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين ضباط بالجيش المصري، كان من بينهم اللواء أركان حرب/ شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا وكذلك سائقه (مجند) بالإضافة إلى 3 ضباط بالهيئة الهندسية".

وأضافت المنظمة " أما عن ملابسات اكتشاف إصابة اللواء/ شفيع داود، فكانت مع ظهور آثار الإعياء وارتفاع درجة الحرارة عليه أثناء اجتماع له مع اللواء/ محمود أحمد شاهين، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء/ خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالهيئة الهندسية، ليتم الكشف عليهم لتتأكد إصابة اللواء شفيع وسائقه، ولم نستطع معرفة نتيجة فحوصات اللواءين الآخرين".

وطالبت المنظمة في بيان لها أصدرته في ذلك الحين بضرورة "التعامل بشكل فعال يساوي قدر الخطر المحدق خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباءً عالميا في 11 مارس/ آذار الجاري".

وأضافت المنظمة في بيانها "كما أن واقعة إصابة اللواء أركان حرب/ شفيع عبد الحليم داود وسائقه، لا تقتصر عليهم فقط بل من الممكن أن تكون قد طالت أقرانهم داخل القوات المسلحة وأفراد أسرهم وزملاء أبنائهم في المدارس والجامعات، وكذلك الجيران والأقارب، وأي شخص يختلط بهم، بمعنى أننا أمام مجتمع بأكمله يخالط المصاب، وكلما تأخر التشخيص كلما زاد الخطر وتمدد، وهنا تكمن الكارثة التي نسعى للتصدي لها وقائيا قبل أن تقع".

المصدر : الجزيرة مباشر
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