وزارة الصحة المصرية تغلق مستشفى بعد اكتشاف إصابة طبيب بكورونا

قررت وزارة الصحة المصرية إغلاق مستشفى بمحافظة الجيزة للتعقيم بعد اكتشاف إصابة طبيب بالعناية المركزة بفيروس كورونا.

وأصدرت إدارة مستشفى الشروق بمنطقة نزلة السمان بمحافظة الجيزة بيانا على صفحتها الرسمية أن المستشفى أغلق بالتنسيق مع وزارة الصحة بعد اكتشاف إصابة أحد أطباء قسم العناية المركزة بالمستشفى بفيروس كورونا بسبب انتقال العدوى له من أحد المرضى.

وكان قد انتشر مقطع مصور لطبيب مصري من مستشفى بولاق العام ينتقد فيه تعامل وزارة الصحة مع الوباء وكيف أن هناك حالة توفيت بالفيروس انتقلت لهم من مستشفى الشروق التي أغلقت.

وكان عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم إيهاب غطاطي قد أعلن عن وفاة نفس المريض كأول حالة في منطقة الهرم، عقب نقله من مستشفى الشروق بالهرم إلى مستشفى بولاق العام.

وفي ظل أجواء انتشار الفيروس بكل دول العالم، وكثرة عدد الحالات العائدة من مصر، يشكك كثيرون في أداء الحكومة المصرية وكيفية تعاملها مع الأزمة، كما يتهمها البعض بعدم التعامل بشفافية وإخفاء أرقام الإصابات الحقيقية.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، عن تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 327، بالإضافة إلى 4 وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 14 .

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