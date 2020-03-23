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سياسة

مصر: مطالبات بإخلاء سبيل عالم معتقل اكتشف علاجا لكورونا

العالم المصري وليد مرسي السنوسي
العالم المصري وليد مرسي السنوسي
23/3/2020

طالب حقوقيون ونشطاء، اليوم الإثنين، بالإفراج عن الدكتور وليد مرسى السنوسى المعتقل لدى السلطات المصرية.

والسنوسي هو أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث في مصر، ويقبع السنوسي في السجن بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وفاز السنوسي بعدة جوائز محلية أبرزها جائزة الدولة للهيئات والأفراد في العلوم عام 2009، كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة.

وكانت صحيفة روز اليوسف، المقربة من النظام في مصر، قد نشرت تقريرا في يناير/كانون ثاني الماضي أشارت فيه أن المركز القومي للأبحاث، وهو أكبر مراكز الأبحاث في مصر، قد نجح في إيجاد علاج مصري للسيطرة على فيروس كورونا القاتل.

البحث الذي أجرى لاختبار فاعلية العقار وتم اعتماده ونشره في الدوريات العلمية والمتخصصة في سويسرا، يسمى اوكسى لايف، وهو عبارة عن حبيبات أكسجين مذابة، بحسب تقرير الصحيفة.
إلا أن المفاجأة أن التجارب التي أجريت عام 2014 كانت تحت إشراف الدكتور وليد مرسى السنوسى، المعتقل حاليا، والدكتورة جميلة الطويل رئيسة الوحدة الاستشارية لبحوث الفيروسات والاختبارات الحيوية .

https://twitter.com/dC00R/status/1242164857870397443?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Ayman1011yahoo1/status/1242163219323596800?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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