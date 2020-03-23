مصر: مطالبات بإخلاء سبيل عالم معتقل اكتشف علاجا لكورونا

طالب حقوقيون ونشطاء، اليوم الإثنين، بالإفراج عن الدكتور وليد مرسى السنوسى المعتقل لدى السلطات المصرية.

والسنوسي هو أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث في مصر، ويقبع السنوسي في السجن بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وفاز السنوسي بعدة جوائز محلية أبرزها جائزة الدولة للهيئات والأفراد في العلوم عام 2009، كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة.

وكانت صحيفة روز اليوسف، المقربة من النظام في مصر، قد نشرت تقريرا في يناير/كانون ثاني الماضي أشارت فيه أن المركز القومي للأبحاث، وهو أكبر مراكز الأبحاث في مصر، قد نجح في إيجاد علاج مصري للسيطرة على فيروس كورونا القاتل.

حقوقيون يطالبون بإخلاء سبيل عالم فيروسات مصري معتقل في السجون المصرية pic.twitter.com/6JY9BchY7n — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2020

هل تتخيلون أن المشرف على اختراع هذا الدواء الذي يقولون أنه حقق نتائج في علاج #كورونا والذي انتج في 2014 د. #وليد_مرسى_السنوسى أستاذ الفيروسات معتقل في سجون #السيسي منذ عام ونصف

هكذا يفعلون بالعلماء الذي يحتفي بهم العالم وينتظر منهم الإنقاذ#خرجوا_العلماء https://t.co/9YjV2iqInB — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) March 23, 2020

البحث الذي أجرى لاختبار فاعلية العقار وتم اعتماده ونشره في الدوريات العلمية والمتخصصة في سويسرا، يسمى اوكسى لايف، وهو عبارة عن حبيبات أكسجين مذابة، بحسب تقرير الصحيفة.

إلا أن المفاجأة أن التجارب التي أجريت عام 2014 كانت تحت إشراف الدكتور وليد مرسى السنوسى، المعتقل حاليا، والدكتورة جميلة الطويل رئيسة الوحدة الاستشارية لبحوث الفيروسات والاختبارات الحيوية .

https://twitter.com/dC00R/status/1242164857870397443?ref_src=twsrc%5Etfw

اخرجوا العالم د وليد مرسى السنوسي استاذ الفيروسات من السجن

يا بلد عبد العاطى هذا العالم اخترع دواء لعلاج كورونا 2014#كورونا#مصر#بص_حضرتك_انت_مش_واخد_بالك — Basım AlHajQassım (@basimnyq) March 23, 2020

https://twitter.com/Ayman1011yahoo1/status/1242163219323596800?ref_src=twsrc%5Etfw

ألا فليبغ الحاضر الغائب، أن الدكتور وليد مرسي السنوسي أستاذ الفيروسات، حاصل جائزة الدولة التقديرية في عهد مبارك لجهوده ، والذي نشرت مجلة روزا اليوسف الحكومية أنه توصل في 2014 لاكتشاف علاج لكورونا وفيروس سي في المعتقل الآن. (قلت لي كورونا؟؟ أيوه كورونا.. لأنه كورونا ظهر في 2003) — سلامة في خير (@m_ve80l) March 23, 2020

فاكرين الدكتور / وليد مرسي السنوسي

الدكتور / في المركز القومي للبحوث

اللي كرمته مصر سنة 2010 علشان

قدر يكتشف علاج لفيروس كورونا

والعلاج تم إعتماده في سويسرا

الدكتور ده معتقل علشان إخوان

= معقول الدكتور ده فالسجون

و عبدالعاطي كفته حر طليق pic.twitter.com/cibAJ3k1vr — Amir Masr (@AmirMasr3) March 23, 2020

تعرفوا ان هذا الشخص المحترم هو

د/وليد السنوسي استاذ الفيروسات

عالم مصري متميز وكان يشرف عام 2014 ع علاج #كورونا من نوع NL63 والذي يستخدم كتجارب علاج الان بالصين وفرنسا….

ومن الممكن ان يطور العلاج لينقذ العالم.

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هو الان في المعتقل #خرجوا_المعتقلين_كورونا_جوه_السجون pic.twitter.com/HHla5Fqwgn — أبو أسماء (دنجوان) (@apwwasmaa) March 23, 2020

اعتقال الاستاذ د.وليد مرسي السنوسي مكتشف أول علاج لفيروس #كورونا الذي تم اعتماده في #سويسرا الدكتور كرمته #مصر في 2010 وحاليًا بيحاولوا يسرقوا مجهوده وينسبوا الفضل لنفسهم بدل ما يخرجوه من السجن يساعد العالم كله باسم مصر في تخطي هذا الوباء العالمي#وليد_مرسي_السنوسي pic.twitter.com/IaJvuWbtn2 — حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) March 23, 2020