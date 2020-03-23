لحظة بلحظة: أحدث تطورات انتشار كورونا حول العالم 23 من مارس/آذار

حتى ظهر الإثنين، أصاب فيروس كورونا نحو 374 ألف شخص حول العالم، توفي أكثر من 16 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا وأمريكا، وتعافى ما يزيد عن 100 ألف.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الاثنين، 23 من مارس/آذار:

لحظة بلحظة

وزير الصحة التركي: 7 وفيات جديدة و293 إصابة بفيروس كورونا.

جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 573 شخصا والإصابات إلى 41708.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 5 وفيات و39 إصابة بفيروس كورونا اليوم ليرتفع عدد المصابين إلى 366 والوفيات إلى 19.

السلطات الإيطالية تعلن وفاة 602 بسبب فيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 6078.

الحكومة السودانية: الإعلان عن حظر تجوال جزئي في البلاد اعتبارا من يوم غد في إطار قرارات مواجهة فيروس كورونا.

وكالة أنباء الشرق الأوسط: مجلس النواب المصري يؤجل جلساته إلى 12 من أبريل/نيسان المقبل ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

البنتاغون: ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في صفوف العاملين بالوزارة من مدنيين وعسكريين إلى 249.

غوتيريش: يجب وقف الحروب في أنحاء العالم وتركيز الجهود على فتح المجال لدخول المساعدات لمواجهة الفيروس.

غوتيريش: أدعو لوقف شامل لإطلاق النار في كل أنحاء العالم وينبغي التركيز على مواجهة فيروس كورونا.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعلاج مرض كوفيد-19 قد يعطي أملا زائفا.

وزارة الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 230 مصابا وعدم تسجيل وفيات اليوم.

مسؤول قطاع الصحة الأمريكي: حدة وباء كورونا ستشتد هذا الأسبوع والكثيرون لا يلتزمون بالبقاء في منازلهم.

المتحدث باسم الحكومة الألمانية: نتيجة أول اختبار خضعت له أنغيلا ميركل للتحقق من إصابتها بفيروس كورونا جاءت سلبية.

رئيس الفيفا: فور إعلان فيروس كورونا وباء عالميا اتخذنا قرارا بوقف المباريات وسنتعاون لحماية المجتمع الرياضي.

مراسل الجزيرة: الرئاسة التونسية تكلف الجيش مساندةَ قوات الأمن في تنفيذ الحجر الصحي.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 198.

وزير الخارجية الأمريكي: 5 دول على الأقل وصلها فيروس كورونا من إيران.

وزير الخارجية الأمريكي: خطوط طيران ماهان الإيرانية سيرت 55 رحلة بين طهران والصين وتسببت بزيادة إصابة الإيرانيين.

مراسل الجزيرة: السلطات الصحية في السويد تسجل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 2016.

مراسل الجزيرة: وزارة الصحة البريطانية تسجل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 289.

وزارة الصحة السعودية: 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 562 وشفاء 19 حالة.

البحرين تعلن تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد اعتبارا من اليوم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

مراسل الجزيرة: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع عدد الإصابات إلى 134.

مراسل الجزيرة: السلطات الصحية في النرويج تسجل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 2371.

مراسل الجزيرة: وزارة الصحة التونسية تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 89.

أ.ف.ب: الهند تعلق جميع الرحلات الجوية المحلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 266 إصابة.

رويترز: سويسرا تعلن تسجيل 1046 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8060.

مراسل الجزيرة: وزارة الصحة في جيبوتي تسجل أول إصابتين بكورونا لمواطنين قدما من إثيوبيا.

مراسل الجزيرة: وزارة الصحة اللبنانية تسجل 8 إصابات بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 256.

مراسل الجزيرة: الطيران المدني الكويتي يقرر تسيير رحلة يوميا إلى القاهرة بدءا من الأربعاء لنقل المقيمين المصريين.

وزارة الصحة الإسبانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 2182 والإصابات إلى 33089.

مراسل الجزيرة: مصدر بوزارة الصحة الأفغانية يؤكد إصابة دبلوماسي أمريكي وآخر تركي بفيروس كورونا في كابل.

مراسل الجزيرة: السلطات الصحية في الدنمارك تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1450.

مراسل الجزيرة: تسجيل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا ليرتفع عدد الإصابات إلى 3743.

مراسل الجزيرة: إثيوبيا تعلن إغلاق كافة حدودها البرية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23049.

وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة في الفلبين: تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 462.

وزارة الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 189 بعد تسجيل إصابة جديدة لكويتية قادمة من الإمارات.

مراسل الجزيرة: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 799 والوفيات إلى 6.

وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1238 بينها 24 حالة خطرة.

الحكومة الروسية: تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 438.

مراسل الجزيرة: عمدة موسكو يفرض حجرا منزليا على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما أو يعانون أمراضا مزمنة.

مراسل الجزيرة: بوليفيا تفرض حجرا صحيا شاملا لمدة 14 يوما وتقرر تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع مايو المقبل.

رويترز: رئيس وزراء اليابان يقول إنه إذا كان من المستحيل إقامة أولمبياد طوكيو بشكل كامل فربما نضطر إلى تأجيلها.

مراسلة الجزيرة: موريتانيا تغلق حدودها البرية بشكل كامل خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وكالة الأنباء الإماراتية: الإمارات تعلن تعليق جميع الرحلات الجوية من الإمارات وإليها لمدة أسبوعين.

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 416 والإصابات إلى 33073.

واس: العاهل السعودي يصدر أمرا بمنع التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا بدءا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا.

ترمب يعلن نشر الحرس الوطني في ولايات نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن.