فيروس كورونا يودي بأكثر من عشرة آلاف شخص في أوربا

أودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من عشرة آلاف شخص في أوربا حتى مساء يوم الاثنين، وفق حصيلة لوكالة الأنباء الفرنسية استندت إلى مصادر رسمية.

وفي المحصلة، تم إحصاء عشرة آلاف و58 وفاة في أوربا غالبيتها في إيطاليا(6077) البلد الأكثر تضررا عالميا ثم في إسبانيا (2182) وفرنسا (860).

وسجلت أيضا 184 ألفا و138 إصابة في أوربا التي تشهد انتشارا للفيروس هو الأسرع في العالم.

وأعلنت إيطاليا، الاثنين، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 6 آلاف و77 بعد تسجيل 601 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة روما، قال المدير العام للدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، إن الإصابات بالفيروس وصلت إلى 50 ألف و418. وأوضح أن عدد الذين تعافوا من المرض ارتفع إلى 7 آلاف و432.

وفي إسبانيا، قالت الحكومة، الاثنين، إن حصيلة الوفيات بكورونا في البلاد تخطت عتبة الألفين، بعد تسجيل 462 وفاة إضافية.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات في إسبانيا بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2182 حالة بعد تسجيل 462 وفاة خلال 24 ساعة.

وفي فرنسا، تم تسجيل 186 وفاة إضافية بفيروس كورونا في فرنسا مما يرفع الحصيلة الاجمالية في البلاد الى 860 وفاة، وفق ما أعلن وزير الصحة، الاثنين.

كذلك، أوضح الوزير أنه تم إحصاء 19 ألفا و856 إصابة في فرنسا بينها 8675 نقل أصحابها الى المستشفيات منهم 2082 في العناية المركزة.