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سياسة

طبيب تركي يكشف عن 3 طرق للقضاء على "كورونا"

حتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 358 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 15 ألفًا منهم
حتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 358 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 15 ألفًا منهم
23/3/2020

كشف البروفسور محمد جيهان، رئيس قسم أمراض الأطفال في كلية الطب بجامعة "حاجات تبه" التركية، عن 3 طرق يمكن من خلالها القضاء على فيروس "كورونا" الذي تحول إلى وباء يهدد العالم بأسره.

وأوضح خلال حديثه لوكالة لأناضول، أن إصابة آلاف الأشخاص بهذا الفيروس، ووصوله إلى مختلف قارات العالم، مؤشر على أنه وباء عالمي.

وأشار إلى أن "كورونا" يمكن أن يختفي أو يتم القضاء عليه إما عن طريق اكتساب جزء كبير من البشر المناعة الكافية التي تحول دون انتشار الفيروس، أو عبر إيجاد لقاح مضاد له أو أن يشهد الفيروس تحولاً بحيث يفقد قدرته على الانتقال بين البشر.

وأضاف: "لا يمكن للفيروس أن يختفي إلا بهذه الطرق الـ 3، على سبيل المثال، يبدو أن فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحادّ)، قد اختفى بعد أن شهد تحولاً".

وأوضح أنه عند المقارنة بين "كورونا" وفيروسي "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية(ميرس)، يبدو أن الأول أكثر انتشاراً وعدوى منهما.

وفيما يخص إيجاد لقاح مضاد لفيروس "كورونا"، قال الطبيب التركي، إن هذا حل غير مضمون بعد، في ظل عدم معرفة موعد محدد لإيجاد اللقاح.

وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 358 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 15 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 100 ألف.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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