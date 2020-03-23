شاهد: فيديو للسيسي بصحبة لواء الجيش المتوفى بسبب كورونا

أظهر مقطع فيديو نشرته صفحة المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية على فيسبوك في وقت سابق، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقائد عسكري اُعلن عن وفاته، الإثنين، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام محلية وفاة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية، جراء إصابته بكورونا.

وأظهر المقطع المصور، اللواء شفيع وهو يطلع السيسي على خطط الهيئة الهندسية في تنفيذ بعض المشروعات، ويشرح له سير العمل خلال جولة تفقدية للسيسي في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتعد هذه حالة الوفاة الثانية للواء في الجيش المصري بالفيروس، في غضون 24 ساعة، بعد الإعلان أمس الأحد عن وفاة اللواء خالد شلتوت رئيس أركان إدارة المياه بالهيئة الهندسية.

وكانت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية قد ذكرت في 13 من مارس/آذار الجاري أنها حصلت على معلومات حصرية تفيد بظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين ضباط بالجيش المصري لاسيما داخل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وفي أول ظهور إعلامي له أمس الأحد منذ ظهور كورونا في مصر، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة تعاملت بشفافية مع أعداد المصابين بالفيروس على أرضها، وأنها تعاملت بـ"أسلوب علمي" مع الأزمة.

وطالب السيسي المصريين بالالتزام بإجراءات للحد من انتشار الوباء، ولفت إلى دور "المتشككين" في كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، قائلا "الله حمى مصر".

وسجلت وزارة الصحة المصرية، أمس، 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي في مصر إلى 14، وإصابة 33 حالة جديدة، ما يرفع إجمالي أعداد المصابين إلى 327 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، مساء الأحد، إنه تأكد ظهور حالات بفيروس كورونا في 24 محافظة، من أصل مجموع 27 من محافظات البلاد.

وكانت السلطات المصرية قد علقت حركة الطيران والدراسة في المدارس والجامعات، في إطار إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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