خبير عسكري أمريكي: جائحة كورونا تشبه الحرب النووية لهذه الأسباب

نشر موقع ناشونال إنترست الأمريكي تقريرا عن مقابلة شبه فيها الخبير العسكري الأمريكي جيفري لويس جائحة كورونا والاستجابة الأمريكية المختلة، من وجهة نظره، بأنها "حرب نووية بطيئة".

كان لويس قد نشر رواية خيالية عام 2018 تدور أحداثها حول تعرض الولايات المتحدة لهجمة نووية من كوريا الشمالية.

ومع ملاحظة هذا التقارب، أجرت "نشرة العلماء الذريين" مقابلة مع لويس لفهم كيف يمكن أن يتشابه الوباء والحرب النووية ودور حكومة الولايات المتحدة في كل منهما – وما يمكن أن نتعلمه من ذلك.

Bulletin associate editor @john_krzyzaniak talked with @ArmsControlWonk on the parallels between the #COVID19 outbreak and events in his novel, set in March 2020, about a nuclear attack against the United States. https://t.co/wKYVot1Yo5 pic.twitter.com/8yRnQkt31X

— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) March 22, 2020