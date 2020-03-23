البث الحي
سياسة

خبير عسكري أمريكي: جائحة كورونا تشبه الحرب النووية لهذه الأسباب

الخبير العسكري الأمريكي جيفري لويس
الخبير العسكري الأمريكي جيفري لويس
23/3/2020

نشر موقع ناشونال إنترست الأمريكي تقريرا عن مقابلة شبه فيها الخبير العسكري الأمريكي جيفري لويس جائحة كورونا والاستجابة الأمريكية المختلة، من وجهة نظره، بأنها "حرب نووية بطيئة".

كان لويس قد نشر رواية خيالية عام 2018 تدور أحداثها حول تعرض الولايات المتحدة لهجمة نووية من كوريا الشمالية.

ومع ملاحظة هذا التقارب، أجرت "نشرة العلماء الذريين" مقابلة مع لويس لفهم كيف يمكن أن يتشابه الوباء والحرب النووية ودور حكومة الولايات المتحدة في كل منهما – وما يمكن أن نتعلمه من ذلك.

تقول الرواية إن المذبحة النووية الخيالية سببها أربعة أخطاء متقاطعة: إسقاط القوات الكورية الشمالية بالخطأ طائرة كورية جنوبية، التي ترد بدورها بضرب أحد قصور الدكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي يستعد لخوض حرب بقاء بائسة لاقتناعه بأنه مستهدف بالاغتيال، وأخيرا ترمب الغاضب والمشتت بسبب لعبة غولف متأخرة، يغرد بإهانة شخصية موجهة لأخت كيم، لتكون القشة التي تقصم ظهر البعير بالنسبة لكيم الذي يأمر بإطلاق الأسلحة النووية من بيونغ يانغ.

وعن الرواية يقول لويس "الكثير من الناس ينتقدون الكتاب باعتباره هجوما رخيصا على ترمب، ولكن في الواقع أعتقد أنه من الدقة القول إن ترمب منغمس جدًا في مشاعره الخاصة طوال الوقت، ولا يبذل أي جهد للعب دور الرئيس بمعنى أن يكون قلقا بشأن كيفية تفسير الآخرين لأقواله وأفعاله".

وأضاف لويس أن ترمب "ينفس عن مشاعره دائما كلما مر بشيء ما في أي وقت". وهكذا فإن الطريقة التي يكتب بها تغريداته وتعليقاته عن سوق الأسهم مثلا تسبب ذعرا وارتباكا بشكل عام، وهذا بالضبط ما يفعله في الرواية.

وتابع "سواء كانت الأعداد الهائلة من الضحايا ناجمة عن حرب نووية أو عن جائحة، فهذا تفصيل بسيط، لأنه نفس الخلل الأساسي في التعاطي مع الأزمات".

ثم أشار محاور لويس إلى أن الولايات المختلفة قد تعاملت مع الوباء بطرق أكثر تركيزًا وفعالية من إدارة ترمب وقال "إن مسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين يتصرفون من تلقاء أنفسهم للتخفيف من الأمور بطريقة ربما لا يتمكنون من القيام بها أثناء الأزمة النووية. فهل هذا يساعد"؟
أجاب لويس "لا، أعتقد أن نقص القدرة على إجراء اختبارات وجود الفيروس أجبر المناطق المحلية على التدخل. غير أنني لا أعتقد أن الولايات والمحليات تمتلك الأدوات التي تحتاجها لمكافحة الوباء بشكل فعال للأسف. لا أريد أن أنتقدهم لأنهم يحاولون بذل قصارى جهدهم، ولكن لدينا حكومة اتحادية لهذا السبب. الحكومة الفدرالية عليها مسؤوليات لكنها تفشل في القيام بها بشكل مؤسف".

المصدر : مواقع أجنبية + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الجيش الإثيوبي يوجه اتهامات خطيرة لمدير منظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم (رويترز)

فقه المقاطعة

المقاطعة
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)