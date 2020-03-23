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تحويل حلبة للتزلج في مدريد إلى مشرحة بسبب فيروس كورونا

مركز الاسيو دي هييلو(قصر الثلج) الذي تحول إلى مشرحة في مدريد
مركز الاسيو دي هييلو(قصر الثلج) الذي تحول إلى مشرحة في مدريد
23/3/2020

قال مسؤولون محليون إنه تم تحويل حلبة للتزلج على الجليد داخل مركز تجاري في مدريد إلى مشرحة مؤقتة، الإثنين، للتعامل مع ارتفاع عدد الوفيات في العاصمة الإسبانية بسبب فيروس كورونا.

وقالت متحدثة باسم مجلس مدينة مدريد إن حلبة التزلج في مركز التسوق بالاسيو دي هييلو (قصر الثلج) التي تتسع لنحو 1800 متزلج، ستستخدم "لحفظ الجثث".

وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا، وهي واحدة من الدول الأكثر تضررا في العالم، إلى 2182 الإثنين بعد وفاة 462 شخصا في 24 ساعة. وسجل أكثر من نصف الوفيات في مدريد.

وفي وقت سابق، الإثنين، ذكرت بلدية مدريد أن المقابر العامة الـ 14 في المدينة ستتوقف عن قبول مزيد من الجثث، لأن الموظفين هناك ليس لديهم معدات مناسبة للوقاية.

وقالت حكومة مدريد الإقليمية في بيان "بدأت الاستعدادات حتى يتسنى للمنشآت التي وفرها قصر الجليد،استقبال الجثث وتسهيل عمل خدمات الجنايز في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي".

وأضافت أنه سيبدأ استخدام هذه المشرحة الموقتة "في الساعات القادمة".

وتابعت "هذا إجراء موقت واستثنائي يهدف إلى تخفيف آلام أفراد أسر الضحايا والوضع الذي تواجهه المستشفيات في مدريد".

ويقع المركز التجاري في حي هورتاليزا شمال مدريد، وليس بعيداً من مركز إيفيما للمؤتمرات الذي تم تحويله إلى مستشفى ميداني لمرضى فيروس كورونا يضم إجمالي 5500 سرير.

وبموجب اتفاق بين حكومة مدريد الإقليمية ووزارة الدفاع الجمعة، بدأ الجنود بالمساعدة في نقل جثث المتوفين بالفيروس إلى المشارح.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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