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تجمعات ورقصات جماعية.. إسرائيليون متدينون يتحدون الحظر المفروض بسبب كورونا (فيديو)

إسرائيليون يهود يكسرون الحظر المفروض بسبب كورونا
إسرائيليون يهود يكسرون الحظر المفروض بسبب كورونا
23/3/2020

تداولت حسابات إسرائيلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمجموعة إسرائيليين يهود من التيار الديني "الحريدي" وهم يتحدون قرارات الحكومة بفرض الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت اللقطات تجمع أعداد كبيرة من هؤلاء الإسرائيليين في أحد الأحياء خلال حضور الشرطة لإغلاق المحال التجارية، بينما أظهر مقطع آخر رقصات جماعية بمشاركة العشرات في القدس المحتلة.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية شددت على ضرورة التزام الإسرائيليين منازلهم ومنع التجمعات وسلسلة من القرارات الإضافية لمواجهة كورونا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إن الإصابات بفيروس كورونا في بلاده "قد تؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف".

وأضاف نتنياهو، في حديث لقناة "12" الإسرائيلية الخاصة "لا أحد يعلم إلى أين ستصل الأمور".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة قد تجري خلال الفترة المقبلة 20 ألف فحص يوميا" للفيروس.

واعتبر نتنياهو، أن إسرائيل في "وضع أفضل" من دول أخرى، لأنها قررت إغلاق الحدود.

وارتفع عدد مصابي كورونا في إسرائيل إلى 1071 شخصًا. ووصفت وزارة الصحة حالة 18 منهم بخطيرة، وتوفي شخص واحد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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