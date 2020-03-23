تجمعات ورقصات جماعية.. إسرائيليون متدينون يتحدون الحظر المفروض بسبب كورونا (فيديو)

تداولت حسابات إسرائيلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمجموعة إسرائيليين يهود من التيار الديني "الحريدي" وهم يتحدون قرارات الحكومة بفرض الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت اللقطات تجمع أعداد كبيرة من هؤلاء الإسرائيليين في أحد الأحياء خلال حضور الشرطة لإغلاق المحال التجارية، بينما أظهر مقطع آخر رقصات جماعية بمشاركة العشرات في القدس المحتلة.

קבלת פנים בשכונת 'מאה שערים' לכוחות המשטרה שבאו לאכוף את סגירת בתי העסק צילום: חדשות כל העולם pic.twitter.com/KeVY0rKiGI — עקיבא ווייס Akiva Weisz (@AkivaWeisz) March 22, 2020

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية شددت على ضرورة التزام الإسرائيليين منازلهم ومنع التجمعات وسلسلة من القرارات الإضافية لمواجهة كورونا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إن الإصابات بفيروس كورونا في بلاده "قد تؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف".

وأضاف نتنياهو، في حديث لقناة "12" الإسرائيلية الخاصة "لا أحد يعلم إلى أين ستصل الأمور".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة قد تجري خلال الفترة المقبلة 20 ألف فحص يوميا" للفيروس.

واعتبر نتنياهو، أن إسرائيل في "وضع أفضل" من دول أخرى، لأنها قررت إغلاق الحدود.

وارتفع عدد مصابي كورونا في إسرائيل إلى 1071 شخصًا. ووصفت وزارة الصحة حالة 18 منهم بخطيرة، وتوفي شخص واحد.